Matan a tres personas y hallan restos en una hielera en Culiacán

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CULIACÁN

, Sin., mayo 22 (EL UNIVERSAL).- En diversos sectores de la ciudad capital se registraron losde tres personas del sexo masculino y dentro de una

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abandonada en el estacionamiento de una farmacia, en la colonia el Palmito, fueron encontrados, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense.Lasde Seguridad Pública fueron alertadas que en un estacionamiento habían abandonado unacon restos de sangre en su exterior, por lo que, al presentarse los elementos policiacos, descubrieron que se trataba deEn uno de los edificios de departamentos del fraccionamiento, en la parte sur-poniente de, personas armadas atacaron a balazos a dos hombres, uno de ellos de nombre, de 36 años de edad, falleció a causas de las lesiones.Su acompañante de nombre,, de 36 años de edad, quien resultó, tuvo que ser trasladado a unpara ser atendido, luego de haber sido víctima de un atentado mientras platicaba con la otra víctima.En la colonia, un joven de nombre, de 25 años de edad, fue atacado a balazos, por lo que fue llevado a unpara su atención, donde el personal médico, poco después notifico suSobre la calle Lago de Ontario, en la colonia, en la parte poniente de la ciudad, fue encontrado el cuerpo de una persona joven con huellas de golpes y con impactos de bala, junto a este se le colocó una cartulina con unconde armasEn unaque inició en la sindicatura de, Navolato y culminó en un camino de terracería, en la sindicatura de, en, elementos de una de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, detuvieron a doscon uny una camioneta de robo en Estados Unidos.Ladel Estado informó que personal de las fuerzas federales y estatales, en unpor la carretera, conocida como la "Veinte", cerca del canal hidráulico Santa Martha, en Navolato, observaron a los ocupantes de unablanca, con personas armadas.El personal de una de las Bases de Operaciones Interinstitucionales inició una largaque concluyó cerca del, en la sindicatura de, en, donde fuerondos personas con cinco, entre ellas un, diecinueveabastecidos.También, se encontró dentro de la camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, trescientos 96, tres placas balísticas nivel tres, un total de 24 bolsas con una yerba color verde, con las características de lay con un peso de 334 gramos.