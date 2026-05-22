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Matan a tres personas y hallan restos en una hielera en Culiacán

Los ataques armados ocurrieron en fraccionamientos y colonias del sur y poniente de Culiacán, dejando un saldo de tres muertos y un herido.

Por El Universal

Mayo 22, 2026 04:23 p.m.
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Matan a tres personas y hallan restos en una hielera en Culiacán
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      CULIACÁN

      , Sin., mayo 22 (EL UNIVERSAL).- En diversos sectores de la ciudad capital se registraron los
      asesinatos de tres personas del sexo masculino y dentro de una

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      hielera abandonada en el estacionamiento de una farmacia, en la colonia el Palmito, fueron encontrados restos humanos, los cuales fueron llevados al Servicio Médico Forense.
      Las autoridades de Seguridad Pública fueron alertadas que en un estacionamiento habían abandonado una hielera con restos de sangre en su exterior, por lo que, al presentarse los elementos policiacos, descubrieron que se trataba de restos humanos.
      En uno de los edificios de departamentos del fraccionamiento Infonavit Cañadas, en la parte sur-poniente de Culiacán, personas armadas atacaron a balazos a dos hombres, uno de ellos de nombre Miguel "N", de 36 años de edad, falleció a causas de las lesiones.
      Su acompañante de nombre, Francisco Javier "N", de 36 años de edad, quien resultó herido, tuvo que ser trasladado a un hospital para ser atendido, luego de haber sido víctima de un atentado mientras platicaba con la otra víctima.
      En la colonia Jardines de la Sierra, un joven de nombre Carlos Arnulfo "N", de 25 años de edad, fue atacado a balazos, por lo que fue llevado a un hospital para su atención, donde el personal médico, poco después notifico su muerte
      Sobre la calle Lago de Ontario, en la colonia Lomas del Boulevard, en la parte poniente de la ciudad, fue encontrado el cuerpo de una persona joven con huellas de golpes y con impactos de bala, junto a este se le colocó una cartulina con un mensaje.
      Detienen a jóvenes con arsenal de armas
      En una persecución que inició en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato y culminó en un camino de terracería, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, elementos de una de las Bases de Operaciones Interinstitucionales, detuvieron a dos jóvenes con un arsenal, cargadores y una camioneta de robo en Estados Unidos.
      La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que personal de las fuerzas federales y estatales, en un patrullaje por la carretera, conocida como la "Veinte", cerca del canal hidráulico Santa Martha, en Navolato, observaron a los ocupantes de una camioneta Ram blanca, con personas armadas.
      El personal de una de las Bases de Operaciones Interinstitucionales inició una larga persecución que concluyó cerca del campo agrícola El Porvenir, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, donde fueron detenidas dos personas con cinco armas de fuego, entre ellas un Barret-50, diecinueve cargadores abastecidos.
      También, se encontró dentro de la camioneta con reporte de robo en Estados Unidos, trescientos 96 cartuchos útiles, tres placas balísticas nivel tres, un total de 24 bolsas con una yerba color verde, con las características de la mariguana y con un peso de 334 gramos.

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