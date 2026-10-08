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"Me sigo despertando a medianoche"

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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"Me sigo despertando a medianoche"
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Tratamientos siquiátricos, sicológicos, ortopédicos y dentales, son el día a día de Iliana Gritzewsky, la ciudadana mexicana-israelí que fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre de 2023 y posteriormente liberada.

      Así lo narró la propia Iliana a tres años de su cautiverio durante el ataque armado.

      "Hoy en día estoy en tratamiento sicológico, estoy en tratamiento siquiátrico, en tratamientos ortopédicos, en tratamientos con especialistas ortodoncistas. Durante mi cautiverio sufrí agresiones sexuales, me rompieron la cadera, me dislocaron la mandíbula, tengo problemas auditivos por las explosiones de granadas, me quemaron la pierna con el escape de una moto y hoy en día sigo despertándome gritando a medianoche, sudando, con pesadillas... es ir por las calles con miedo y volteando a todos lados", declaró.

      En conferencia de prensa sostuvo que trabaja para reconstruirse como persona, pero reconoció que dicho trauma la acompañará por el resto de su vida.

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