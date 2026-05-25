Superficies que nunca debes limpiar con bicarbonato

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El

suele ser un gran aliado en la

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, pues es un abrasivo suave, uny un regulador de pH natural, características que le permiten disolver grasa, eliminar manchas y combatir el mal olor de manera eficaz y sin daño el medio ambiente.No obstante, hayque no reaccionan bien a sus propiedades, y que si se usa sobre ellas, puede desgastar,Para que no reduzcas lade tus, aquí te contamos cuáles sonque nunca deberías limpiar conde sodio.5 superficies que no debes limpiar conde sodioDe acuerdo con elde, estas son cinco cosas a las que nunca les deberías aplicarpara limpiar:1.La naturaleza ligeramentey arenosa delde sodio puede provocaren los, especialmente si se utiliza como método de limpieza de manera frecuente. Expertos en limpieza recomiendan utilizarpara vidrio o una mezcla deaplicada con un paño o trapo de microfibra, la cual evitay atrapa el polvo.2.Elde sodio también resulta perjudicial para loso superficies de. Utilizado con frecuencia, puede quitarle el brillo, la cobertura protectora yel acabado de los artículos deSe recomienda utilizar un trapo ligeramente húmedo y/oparaque cuidan el brillo y protegen los acabados.3. Superficies de, granito oLas superficies depuedensi se limpian conde sodio. También suelen tener propiedades que reaccionan con el, dañándolas y desgastándolas a largo plazo. Es preferible limpiarlas con unacon pH neutro.4.Si bien, elpuede utilizarse para limpiar algunas estufas eficazmente, cuando el electrodoméstico tiene una, no es tan buena idea, pues elpuede dejarel material. En estos casos, es mejor utilizar otro tipo de desengrazantes opara cocina.5.Como se ha mencionado, ladelpuedemateriales sensibles. Endees mejor utilizar unpara ese material, puesuna pieza valiosa para ti puede ser molesto, más si es evitable.