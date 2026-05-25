Matan a agente de investigación durante cateo en Salamanca
La Fiscalía General del Estado condenó la agresión contra agentes durante diligencia oficial en colonia Tomasa Esteves.
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SALAMANCA, Gto., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Un elemento de laAgencia de Investigación Criminal (AIC) del estado fue asesinado
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por un grupo de hombres armados que lo recibieron a balazos en una diligencia de cateo, además, un civil fue abatido a tiros por agentes que reaccionaron ante el ataque armado la mañana de este lunes en la colonia Tomasa Esteves, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato.
El tiroteo se registró antes del mediodía de este 25 de mayo de 2026 en la calle Del Rosal, a donde arribó una célula de los investigadores para la intervención del inmueble.
Presuntamente los agentes investigadores fueron recibidos a balazos por personas que se encontraban en el interior de la vivienda que pretendían intervenir.
Al repeler la agresión, los agentes abatieron a un hombre y detuvieron a dos personas más.
Un elemento fue lesionado y trasladado a un hospital con heridas graves, y más adelante se reportó su fallecimiento.
La Fiscalía General del Estado (FGE) realizó una condena enérgica por la agresión armada, registrada mientras el personal ministerial cumplía con una diligencia oficial, y en donde lamentablemente murió un compañero.
Dijo que elementos que integraban la célula operativa reaccionaron y repelieron la agresiónabatiendo al atacante.
En un comunicado expresó condolencias para la familia del agenteprivado de la vida.
En el lugar de los hechos aseguraron una vivienda y diversas armas de fuego.
Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal acudieron en apoyo de los activos de la AIC y resguardaron la escena del crimen.
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