Matan a agente de investigación durante cateo en Salamanca

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SALAMANCA, Gto., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Un elemento de la

(AIC) del estado fue

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

por un grupo de hombres armados que lo recibieron a balazos en una, además, un civil fue abatido a tiros por agentes que reaccionaron ante el ataque armado la mañana de este lunes en la colonia Tomasa Esteves, en la ciudad de Salamanca, Guanajuato.Else registróde este 25 de mayo de 2026 en la, a donde arribó una célula de los investigadores para la intervención del inmueble.Presuntamente los agentes investigadores fueronpor personas que se encontraban en el interior de la vivienda que pretendían intervenir.Al, los agentespersonas más.Un elemento fue lesionado y trasladado a un hospital con heridas graves, y más adelante se reportó suLa(FGE) realizó unapor la, registrada mientras el personal ministerial cumplía con una diligencia oficial, y en donde lamentablemente murió un compañero.Dijo que elementos que integraban lareaccionaron yEn un comunicado expresópara laEn el lugar de los hechosElementos de lay de laacudieron en apoyo de los activos de la AIC ydel crimen.