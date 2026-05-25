México implementa CURP biométrica para servicios clave en 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 25 (EL UNIVERSAL).- El panorama administrativo en México experimenta una transformación estructural con la implementación de la CURP biométrica como eje de la identidad digital.

Este documento representa una evolución del formato alfanumérico tradicional (el cual se limita a 18 caracteres extraídos de datos biográficos básicos) al integrar capas de seguridad de alta tecnología.

De acuerdo con las disposiciones vigentes para este ciclo anual, la nueva versión del documento vincula las huellas dactilares, el escaneo de iris y la firma electrónica del titular.

Esta medida responde a la necesidad de fortalecer la Plataforma Única de Identidad, permitiendo un monitoreo más preciso sobre el uso de la identidad de las personas en el entorno digital.

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Ámbitos de vigencia y usos de la CURP tradicional

A pesar del avance tecnológico, la CURP tradicional mantiene una validez operativa para gestiones que no requieren un alto nivel de verificación de seguridad. El Registro Nacional de Población (Renapo) sostiene una transición paulatina, permitiendo que el formato estándar funcione para validaciones básicas donde no es necesario el cotejo físico de rasgos. Los escenarios donde este documento sigue vigente incluyen:

· Validaciones académicas: Inscripciones en planteles escolares y trámites de control escolar internos.

· Gestiones vehiculares: Procesos de control de tránsito y registros relacionados con la propiedad automotriz.

· Ámbito laboral: Solicitudes de empleo en sectores donde no se exige el estándar de identidad digital avanzada.

· Asistencia administrativa: Control de presencia en diversas dependencias gubernamentales de carácter local.

Obligatoriedad del formato biométrico en sectores clave

La obligatoriedad de la CURP biométrica se consolida en 2026 como un requisito ineludible para el acceso a servicios críticos. Expertos en derecho digital del portal especializado Justicia México señalan que este documento es ahora la llave de acceso universal para servicios de alta seguridad. El sector financiero y el sistema de salud son los ámbitos donde su exigencia es más estricta para garantizar la interoperabilidad de datos sensibles. Las áreas de uso obligatorio comprenden:

· Servicios Financieros: Es indispensable para la apertura de cuentas bancarias, la contratación de créditos hipotecarios y la gestión de inversiones.

· Sistema Nacional de Salud: Se requiere para la validación de identidad en expedientes clínicos electrónicos y acceso a servicios del Registro Nacional de Salud.

· Plataformas Digitales Gubernamentales: Es obligatoria para realizar trámites centralizados y acceder de manera segura a programas sociales de la federación.

La normativa establece que la integración de datos físicos (como el escaneo facial) requiere el consentimiento expreso del ciudadano debido a su carácter personal y sensible. Aunque la adopción fue inicialmente voluntaria, reportes de la Universidad de España y México confirman que su obligatoriedad entra en vigor plenamente durante este periodo (generando dificultades operativas inmediatas para quienes no completen el trámite de biometrización).