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Mejores promedios no definirán escoltas

Por El Universal

Agosto 13, 2026 03:00 a.m.
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Mejores promedios no definirán escoltas
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Los estudiantes con los mejores promedios académicos dejaron de ser el criterio para integrar las escoltas escolares de las escuelas públicas de la Ciudad de México.

      La nueva Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica 2025-2026 eliminó el criterio que durante años permitió integrar las escoltas con los alumnos de más alto rendimiento y estableció que la selección estará a cargo del Consejo Técnico Escolar (CTE), sin considerar calificaciones, características físicas, aspectos conductuales o cualquier otro criterio excluyente.

      El cambio quedó plasmado en el apartado "H. Escolta escolar", en el que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) señala que bajo los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) la escolta escolar "deja de ser un acto exclusivo o meritocrático" para convertirse en una experiencia formativa colectiva.

      La disposición establece que la escolta estará integrada por seis estudiantes y que su conformación será determinada por el CTE. Además, en preescolar, primaria y secundaria será rotativa para promover la participación de todos los grupos a lo largo del ciclo escolar.

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