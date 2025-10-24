"Melissa" será huracán en las próximas horas

La tormenta tropical "Melissa" se fortalece sobre aguas cálidas del Caribe central y podría convertirse en huracán mayor en las próximas 72 horas, con Jamaica, Haití y República Dominicana dentro de su zona de impacto, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Por ahora, especificó el NHC, se descartan afectaciones directas a México, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles efectos indirectos en el sur del territorio mexicano, agregó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el NHC, a las 09:00 de la mañana (hora en Florida) de este viernes, "Melissa" se localizaba cerca de Jamaica y Haití, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora. El sistema se desplaza lentamente hacia el noroeste, una característica que incrementa el riesgo de lluvias prolongadas e inundaciones en las Antillas Mayores.

El pronóstico del NHC advirtió que, bajo condiciones muy favorables de temperatura oceánica y viento, "Melissa" podría alcanzar la categoría 3 o superior de huracán en las próximas 48 a 72 horas.

Hecho por el que llamó a mantener alertas en Jamaica, Haití y República Dominicana, donde se esperan acumulados de 200 a 350 milímetros de lluvia, y en zonas montañosas, hasta 500 milímetros, con potencial de deslaves y crecidas súbitas. Es decir, por ahora México está fuera del área de alcance de la tormenta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Melissa" no representa peligro para el territorio nacional, pues su trayectoria permanece confinada al Caribe central, sin señales de ingreso al Golfo de México.

Sin embargo, pidió mantenerse atentos ante posibles efectos secundarios, como oleaje elevado y humedad residual que podría influir en el clima del sureste mexicano.