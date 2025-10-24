Asesinan a empresario citrícola en Álamo

Xalapa, Ver.- Javier Vargas Arias, empresario citrícola del municipio de Álamo, fue asesinado la mañana de este jueves.

De acuerdo con productores de la zona, había sido amenazado por grupos criminales por negarse a pagar la extorsión.

Se informó que la víctima fue atacada por un comando armado en Álamo, uno de los municipios más afectados por las lluvias de hace dos semanas en el norte del estado de Veracruz.

Testigos indicaron que hombres armados, con equipo táctico, dispararon contra el empresario, quien quedó herido y fue trasladado al Hospital General del Álamo, donde falleció.

Elementos de distintas corporaciones implementaron un operativo de búsqueda de los atacantes, pero hasta la noche de este jueves no se había informado de detenciones.

La Fiscalía General del Estado reportó que abrió una investigación por el homicidio para determinar el móvil y a los probables responsables.

Productores de Álamo indicaron a El Universal que en esa región, dedicada al cultivo de la naranja, se paga extorsión y Varga Arias estaba amenazado por el Grupo Sombra, por oponerse al pago de la cuota.

Tras las inundaciones en Álamo, por el desbordo del río Pantepec, la mayoría de las huertas de naranja se vieron afectadas.

La semana pasada, productores indicaron que podrían haber perdido dos terceras partes de la cosecha de este año.

Ante esta situación, el Grupo Sombra quería aumentar la cuota. Actualmente, productores y comercializadores pagan entre 1.50 y 2 pesos por kilo; los criminales quieren aumentar a un peso más, es decir, entre 2.50 y 3 pesos por kilo.

Vargas Arias era mediador naranjero, quien compra la cosecha al productor y la vende a las jugueras. Es el segundo empresario vinculado con el sector citrícola asesinado en esta semana.

El lunes pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Bernardo Bravo, líder de los limoneros de Apatzingán, Michoacán, quien se oponía a la extorsión que cobran Los Viagras.