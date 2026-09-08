Mexicanos fallan en matemáticas y lectura: PISA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- En la prueba PISA 2025, que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cada tres años, México bajó siete puntos en matemáticas y otros siete en lectura con respecto a la edición pasada.

Con base en la evaluación, más de cuatro de cada 10 estudiantes mexicanos de 15 años evaluados (41.8%) quedaron por debajo del nivel básico en matemáticas, lectura y ciencias.

En matemáticas, México obtuvo 388 puntos, siete menos que en 2022 y 75 por debajo del promedio de la organización; en lectura alcanzó 408 puntos, también siete menos que en la edición anterior.

El informe "PISA 2025 Results (Volume I): Future-Ready Students" señala que sólo uno de cada 200 estudiantes mexicanos, equivalente a 0.5%, alcanzó los niveles más altos de desempeño, el cinco o el seis, en al menos una de las tres materias. En los países de la OCDE, el promedio fue de 11.9%.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En lectura, México obtuvo 408 puntos frente a los 461 del promedio de la OCDE: una diferencia de 53 puntos. Esta parte de la prueba mide si los estudiantes comprenden lo que leen, pueden utilizar la información de un texto y son capaces de analizarla y reflexionar sobre ella.

En ciencias, los alumnos mexicanos alcanzaron 414 puntos, mientras que el promedio de la organización fue de 482. México quedó 68 puntos abajo en esta área, que evalúa cómo los jóvenes emplean conocimientos científicos y pruebas para explicar situaciones y tomar decisiones.

El país tuvo resultados inferiores al promedio de la OCDE en las tres materias. La mayor distancia se registró en matemáticas, donde México obtuvo 388 puntos y la organización promedió 463.

El 41.8 por ciento de los estudiantes mexicanos quedó debajo del nivel básico en las tres materias al mismo tiempo. Esta proporción fue más del doble del promedio de la OCDE, de 19.7%, y lo superó en 22.1 puntos porcentuales.