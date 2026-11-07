México compraría a EU 11 Black Hawk

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Ciudad de México.- Estados Unidos informó este viernes que "ha emitido una resolución que aprueba una posible venta militar al Gobierno de México de helicópteros UH-60M Black Hawk y equipos relacionados. El precio estimado de venta es de mil 75 millones de dólares".

En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que "el gobierno de México ha solicitado la compra de 11 helicópteros UH-60M Black Hawk; 27 motores T700-GE-701D; 27 sistemas integrados de navegación inercial/GPS EAGLE-M+429; y 27 radios de comunicación satelital AN/ARC-231A RT-1987 de muy alta frecuencia (VHF)/ultra alta frecuencia/línea de visión". Se añade a la lista otros artefactos.

Según el comunicado, "el contratista principal será Sikorsky, empresa de Lockheed Martin, con sede en Stratford, Connecticut. Al momento, el Gobierno de EU desconoce la existencia de algún acuerdo de compensación propuesto en relación con esta posible venta. Dicho acuerdo se definirá durante las negociaciones entre el comprador y el contratista".

Indica que "la implementación de esta venta propuesta requerirá que quince (15) representantes adicionales del Gobierno de los Estados Unidos o contratistas viajen a México por un período prolongado para el reprocesamiento y despliegue de equipos, verificación del sistema, capacitación y soporte técnico y logístico".

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