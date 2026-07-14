México inicia acciones legales contra el ICE

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Ciudad de México.- El gobierno de México presentó este lunes denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales, además de hacer un llamado a todos los partidos políticos para cerrar filas en defensa de los derechos humanos de los mexicanos en ese país, adelantó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su conferencia matutina, la Presidenta informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) promovería las acciones legales tras el fallecimiento de 17 mexicanos, incluyendo Lorenzo Salgado Araujo, asesinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 7 de julio, en Houston, Texas, un hecho que es investigado por las autoridades locales y por el propio gobierno estadounidense.

Sheinbaum señaló que el canciller Roberto Velasco informó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, sobre las denuncias del gobierno mexicano y expresó su preocupación por las presuntas violaciones a los derechos humanos de personas mexicanas en centros de detención y durante operativos del ICE.

Sheinbaum Pardo rechazó que las acciones legales emprendidas por su gobierno para defender a los connacionales representen un cambio o un deterioro en la relación bilateral con EU.

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"No marca ningún cambio", respondió al ser cuestionada sobre si las denuncias ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las fiscalías estatales y organismos internacionales modifican la relación entre ambos países. Afirmó que el objetivo no es generar un conflicto con la administración del presidente Donald Trump, sino exigir el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos.

La Mandataria señaló que "sería inadmisible que el gobierno permaneciera pasivo ante la muerte de connacionales en centros de detención o durante operativos migratorios". Indicó que estos casos han generado indignación tanto en México como en Estados Unidos, por lo que insistió en que no basta con intercambios diplomáticos si estos no han dado resultados.

"Tenemos relación en términos del comercio, tenemos relación con la seguridad, pero tenemos que levantar la voz cuando hay violación de los derechos humanos de nuestros connacionales y llevar acciones", expresó.