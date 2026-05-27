México no será utilizado en elecciones de EU: CS
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no permitirá que México sea utilizado en la contienda electoral de Estados Unidos ni que exista intervención extranjera rumbo a las elecciones de 2027. Lo anterior, al ser cuestionada sobre una presunta articulación entre sectores de la derecha internacional y actores políticos nacionales para atacar a su gobierno.
"Lo que no queremos es que usen a México para su elección de noviembre [de Estados Unidos]. Y tampoco queremos que haya intervención de fuera vinculada con los de adentro para la elección del próximo año en México. Que gane lo que el pueblo decida", declaró.
Sheinbaum Pardo defendió que las decisiones en el país corresponden sólo a los mexicanos y rechazó cualquier intento de injerencia externa. "Somos socios comerciales, colaboramos en muchas cosas, pero en México decide el pueblo, nadie más (...) que el pueblo. No hay electores externos".
La Titular del Ejecutivo acusó que la oposición mexicana comparte la visión de la "derecha internacional" y retomó críticas históricas contra los gobiernos conservadores, a quienes señaló de haber entregado recursos naturales y promovido la intervención extranjera en distintos momentos históricos del país.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Grecia Quiroz rechaza reforma electoral que afecta independientes en Michoacán
El Universal
El Movimiento independiente del Sombrero denuncia que la reforma busca frenar la organización ciudadana y dividir candidaturas.
Accidentes en refinerías Pemex dejan 267 lesionados en 10 años
El Universal
En 2026, la refinería Olmeca sufrió incendios con cinco fallecidos y sin afectar a la comunidad.
Cofepris emite alerta por falsificación de Ozempic en México
El Universal
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios identificó un lote falsificado de Ozempic que pone en riesgo la salud pública.