México suma 48 nuevas rutas aéreas
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Ciudad de México.- México inició en junio la operación de 48 nuevas rutas aéreas, 29 nacionales y 19 internacionales, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad turística y comercial del país, informó este domingo la Secretaría de Turismo.
La titular de la dependencia, Josefina Rodríguez, afirmó en un comunicado que las nuevas conexiones reflejan "la confianza de las aerolíneas" en el potencial turístico y económico de México.
Entre las rutas nacionales destacan los enlaces entre el balneario de Acapulco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Acapulco y Querétaro, Puebla y Los Cabos, Puebla y Huatulco, Puerto Escondido y Tijuana, Querétaro y Oaxaca, así como Monterrey y San Luis Potosí.
En el ámbito internacional, las nuevas rutas incluyen enlaces del AIFA hacia Cartagena y Medellín, en Colombia; Monterrey-Madrid, en España; Cancún-Brasilia, en Brasil; Guadalajara-Detroit, Los Cabos-Las Vegas, Monterrey-Nueva York y Puebla-Los Ángeles, en Estados Unidos.
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Rodríguez Zamora señaló que las rutas internacionales contribuirán a incrementar el flujo de visitantes, fortalecer el intercambio turístico y comercial, y diversificar los mercados emisores hacia México, uno de los países más visitados del mundo.
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