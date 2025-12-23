logo pulso
México y EU investigan accidente de aeronave de Semar: Sheinbaum

La presidenta habló sobre el incidente en Estados Unidos

Por El Universal

Diciembre 23, 2025 09:42 a.m.
A
México y EU investigan accidente de aeronave de Semar: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que aún se desconocen los motivos del accidente de una aeronave naval perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar), la cual, se desplomó este lunes en Galveston, Texas, durante una misión de apoyo de traslado médico.

En la conferencia matutina de este martes, puntualizó que las investigaciones ya iniciaron y se está trabajando de manera coordinada con el gobierno de los Estados Unidos.
"Es muy triste lo que pasó, está desde el primer momento el secretario de Marina trabajando con apoyo de relaciones exteriores y se recibió también apoyo de Estados Unidos. Hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome", puntualizó.
Sheinbaum Pardo explicó que como parte de las indagatorias, se sabe que se perdió la comunicación durante un periodo de 10 minutos.
"Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después supieron que había habido un accidente, fueron como 10 minutos en donde perdieron la comunicación con la aeronave, entonces se va a hacer la investigación y está atendiendo a todos los familiares", detalló.
La Presidenta aprovechó para enviar sus condolencias para los familiares de las víctimas.
"Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban", concluyó.

Menor era originario de Escárcega
En el avión de la Semar que viajó a Galveston, Texas, viajaba el paciente (F.E.R.C.), menor de 2 años de edad, originario de Escárcega, Campeche, quien inicialmente fue atendido en el Hospital General Dr. Agustín O´Horán.
El menor en primer instancia recibió apoyo médico especializado en el O'Horán tras presentar quemaduras de consideración.
La familia recurrió a la fundación Michou y Mau para el traslado del menor a Galveston, Texas para la atención de sus quemaduras.
Las autoridades estatales colaboraron con el traslado del menor y un familiar al Aeropuerto Internacional de Mérida abordo de una ambulancia.
El gobierno de Yucatán lamentó el accidente y la pérdida de vidas humanas.
El gobernador Joaquín Díaz Mena envió condolencias a los familiares de las víctimas.

