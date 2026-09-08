México y EU van vs. los drones del crimen

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Ciudad de México.- Fuerzas Armadas de México y de EU realizan desde el 31 de agosto al 21 de septiembre de este año la operación binacional antidrones Águila Alta en la franja fronteriza de Tijuana, Baja California-San Diego, California, similar a la realizada del 17 al 31 de marzo de 2026, en Ciudad Juárez, Chihuahua-El Paso, Texas.

Así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional que detalló que la operación tiene como finalidad contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común, para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas.

La Defensa señaló que estas acciones se dividen en dos fases: la primera se realizó del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2026 en Tijuana y San Diego, en donde se efectuó un ejercicio de coordinación sobre problemática de drones, el cual culminó con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su territorio para delimitar el área de operación.

La segunda se encuentra materializándose hasta el 21 de septiembre de 2026, mediante el despliegue de las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidrones fijos y móviles.

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La dependencia resaltó en un comunicado que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano.

Lo anterior, en el marco del Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos y en relación con las operaciones espejo, que se realizan entre Fuerzas Armadas de ambos países y agencias encargadas del cumplimiento de la ley de Estados Unidos, mediante reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común.