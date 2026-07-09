México y Suiza estrechan lazos

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Ciudad de México.- En el marco del 80 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Suiza, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, acordaron fortalecer los lazos económicos mediante la actualización del acuerdo comercial vigente y la ampliación de la cooperación en sectores estratégicos como ciencia, educación, innovación y cultura.

Tras reunirse en Palacio Nacional, ambos mandatarios coincidieron en impulsar una nueva etapa de la relación bilateral a fin de generar mayores oportunidades de inversión e intercambio comercial, en un contexto marcado por la reciente aprobación en el Parlamento Europeo de la modernización del acuerdo entre México y la Unión Europea (UE).

En un mensaje conjunto, Parmelin destacó el creciente interés de las empresas suizas por ampliar su presencia en México, e incluso establecer nuevas operaciones en el país, en el marco del Plan México promovido por el gobierno federal.

"El interés de las empresas suizas es creciente", dijo al señalar que Suiza ocupa el sexto lugar entre los principales inversionistas en México, con 2 mil 300 millones de dólares.

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Indicó que con la Presidenta se habló de la manera de reforzar los intercambios económicos.

Sheinbaum Pardo recordó que el intercambio comercial alcanzó 4 mil 272 millones de dólares en 2025, y que la actualización del acuerdo comercial permitirá crecer las oportunidades para ambos mercados.

Además, los presidentes hablaron de cooperación científica y educación. Parmelin destacó el interés expresado por México en el modelo suizo de formación profesional dual; mientras, Sheinbaum anunció que se dará seguimiento a los acuerdos en ciencia, innovación y educación.