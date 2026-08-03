Mi gobierno, al rescate de la salud pública: CS

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SAN LORENZO CACALOTEPEC, Oax.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de obra del Hospital General Regional IMSS Oaxaca, que formará parte de la Ciudad Salud en el estado, también con hospitales del ISSSTE e IMSS-Bienestar.

En San Lorenzo Cacalotepec, Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno está "al rescate de la salud pública", y acusó la privatización y el deterioro de los servicios en el periodo neoliberal.

"Eso se acabó, estamos al rescate de la salud pública porque es un derecho del pueblo de México", declaró.

"Este ejemplo no va a ser sólo ejemplo para Oaxaca, sino para el mundo entero, no sólo del país, porque va a tener los servicios más modernos que se puedan encontrar. Se llama justicia social para Oaxaca", agregó.

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La Titular del Ejecutivo federal subrayó que los institutos de Ciudad Salud van a compartir servicios. Reiteró que el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución más importante del continente por el número de trabajadores y afiliados.

En honor a los pueblos originarios y al pueblo mixteco tiene el nombre de Nuu Tata que quiere decir "pueblo que cura".

Sobre el servicio universal de salud, la Mandataria federal indicó que ya se está credencializando a las personas adultas mayores y en el país hay dos millones que están inscritos.

Insistió en que todas las personas mexicanas tengan su credencial para asistir a atenderse a cualquiera de las tres instituciones de salud que garantiza, "sobre todo, la gratuidad".

El gobernador Salomón Jara agradeció esta obra para que las personas oaxaqueñas reciban atención digna y de calidad.

"Se levanta el proyecto hospitalario más importante en la historia de Oaxaca, pero no solamente de Oaxaca, del país, aquí en esta zona", aseguró Jara al señalar que "hoy nace Ciudad Salud" y atenderá a 4.2 millones de oaxaqueños y oaxaqueñas, así como a personas de Veracruz, Puebla y Chiapas.

Zoé Robledo, director del IMSS, reconoció al gobierno estatal por el terreno para la construcción de la Ciudad Salud para atender a casi un millón de oaxaqueños y oaxaqueñas con mejores servicios, equipo, infraestructura y personal.

Martí Batres, director general del ISSSTE, destacó la construcción de la Ciudad Salud, que va a ser la más grande de todo el país.