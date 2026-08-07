Michoacán, con más seguridad

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Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que desplegó un total de mil 557 elementos en Michoacán con el objetivo de reforzar la seguridad en el estado y en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y un día después de que Estados Unidos anunciara la suspensión de actividades en la entidad.

Por medio de un comunicado, la Defensa a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, detalló que de los más de mil efectivos destacan 657 de la Guardia Nacional y 900 del Ejército Mexicano, quienes iniciaron el despliegue vía terrestre y desde distintos puntos de la república con destino la entidad que gobierna Alfredo Ramírez Bedolla.

El personal militar se incorporará a las labores de la 21/a. Zona Militar, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno en esa entidad, con la finalidad de reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de que buscan inhibir el delito de extorsión en contra de los productores de aguacate.

Entre las actividades que realizará el personal se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

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En el comunicado, la Defensa sostuvo que "continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas".