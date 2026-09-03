Mientras, C. Ulloa se da la gran vida

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Ciudad de México.- Entre 2020 y 2023, Carlos Ulloa, director general de Birmex, compró de contado dos departamentos por un valor total de 22.4 mdp.

En su declaración patrimonial, el exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la CDMX detalla que en 2020 adquirió de contado un departamento con un valor de 7.4 millones de pesos y dos años después compró, nuevamente de contado, otro departamento con un valor de 15 mdp.

Lo anterior significa que para la compra de su segundo departamento Carlos Ulloa debió tener ingresos mensuales por arriba de 400 mil pesos para poder completar el valor del inmueble, sin gastar ni un peso en alimentación, vivienda, ropa y transporte.

Sin embargo, destaca que en estos tres años, el salario más alto de los cargos que tuvo en este periodo fue de hasta 100 mil pesos mensuales netos.

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Destaca que, con base en movimientos migratorios, el titular de Birmex registró 19 entradas y salidas del país entre abril de 2022 y abril de este año a Nueva York y Miami, en EU; Londres, Inglaterra; Montreal, Canadá; Madrid, España; Roma, Italia, y Medellín, Colombia.

Carlos Ulloa fue designado como director de Birmex en abril de 2025 tras la fallida y cancelada compra consolidada de medicamentos luego de identificarse un sobreprecio de 13 mil millones de pesos.

En su Declaración Patrimonial, que se encuentra disponible en el portal de Declaranet, Carlos Ulloa reportó que el 12 de mayo de 2019 recibió como herencia "joyas de alto valor" con un valor de un millón de pesos, pero sin detallar de quién fueron heredadas.

Indicó que un año antes, el 17 de marzo de 2018, compró de contado muebles y accesorios de casa por 1.5 mdp.