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Miles veneran a San Judas Tadeo

Por El Universal

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Miles veneran a San Judas Tadeo
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      Ciudad de México.- Como cada año, la cantidad de creyentes a San Judas Tadeo que acuden a su celebración anual se desbordó más allá del templo de San Hipólito.

      San Judas Tadeo, uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús, es venerado como el patrón de las causas perdidas y las situaciones desesperadas. Aunque su nombre aparece poco en los evangelios, su influencia crece gracias a su Carta de Judas, un texto breve pero profundo que exhorta a los cristianos a mantenerse firmes en la fe frente a la inmoralidad y la herejía. Este apóstol, símbolo de esperanza y fidelidad, sigue inspirando a millones en todo el mundo.

      Durante un recorrido este miércoles 28 de octubre, las historias de fe, devoción y agradecimiento se hicieron presentes en la iglesia de Calzada México Tenochtitlán y Paseo de la Reforma.

      También estaban quienes regalaron pozole, pulseras, medallas, dulces y tarjetas con la imagen y una oración al llamado "santo de las causas difíciles".

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      Héctor, quien trabaja en un ciclotaxi, aseguró que su devoción a San Judas comenzó hace 30 años, pero aumentó luego de haber sufrido un accidente en el que tuvo varias fracturas.

      Por su parte, la SSC informó que se desplegaron 350 policías como parte del operativo de seguridad y vialidad con motivo de la celebración anual en honor a San Judas Tadeo, en el templo de San Hipólito y San Casiano.

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