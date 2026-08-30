Morena perfila a Higinio Martínez para presidir el Senado

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La bancada de Morena acordó respaldar al senador Higinio Martínez Miranda para encabezar la Mesa Directiva del Senado de la República durante el próximo año legislativo.

El consenso se alcanzó durante la reunión plenaria del grupo parlamentario, celebrada a puerta cerrada, después de que los senadores Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta Ladrón de Guevara retiraron sus aspiraciones.

La propuesta deberá someterse a votación del pleno del Senado durante la sesión del martes 1 de septiembre, cuando comenzará el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Martínez Miranda se comprometió a conducir los trabajos legislativos con apego a la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso y el reglamento del Senado, además de ofrecer un trato equitativo a todas las fuerzas políticas.

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"Trabajaré con apego a la Constitución, a la Ley Orgánica y al reglamento; es lo que tiene que hacer el presidente del Senado", declaró.

El legislador mexiquense es fundador de Morena y ha sido senador en tres ocasiones. También ocupó tres veces una diputación local y fue dos veces presidente municipal de Texcoco.

En 1999 contendió por la gubernatura del Estado de México y en 2023 coordinó la campaña de Delfina Gómez, actual gobernadora de esa entidad.

Su trayectoria política comenzó hace cinco décadas junto a Heberto Castillo. En 1987 participó en la fundación del Partido Mexicano Socialista y posteriormente militó en las organizaciones que antecedieron al Partido de la Revolución Democrática.

Entre 2000 y 2003 formó parte del gobierno capitalino encabezado por Andrés Manuel López Obrador, donde se desempeñó como coordinador general de Asuntos