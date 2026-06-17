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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Nacional

Morena y aliados presentan Plan Político Integral

Darán a conocer los detalles formales de su alianza en los estados rumbo al 2027

Por El Universal

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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Morena y aliados presentan Plan Político Integral
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde arrancarán este 17 de junio su proceso interno para elegir a quienes serán sus candidatos rumbo a la elección de 2027, con la emisión formal de su convocatoria con la que deberán iniciar los registros formales de aspirantes el próximo 22 de junio.

      Las dirigencias de los tres partidos anunciarán este miércoles su Plan Político Integral hacia 2027. La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, adelantó este martes que en su mensaje darán a conocer los detalles formales de su alianza en los estados.

      En conferencia, Montiel Reyes evitó responder si hay o no alianza en las 17 entidades que renovarán gobierno estatal, luego de que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM, aseguró el lunes que no hay alianza en San Luis Potosí.

      "Lo que les hemos venido planteando es el plan de trabajo, el plan de acción de defensa de la soberanía de manera general, cómo vendrá el proceso y también llamando a la unidad, que haya mucho respeto", señaló Montiel.

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      Los suspirantes 

      del Senado

      En el Senado de la República varios legisladores se han pronunciado abiertamente por pedir licencia, a partir de este miércoles, para poder contender en la interna de Morena.

      Es el caso del senador Eugenio Segura, que iría por Quintana Roo; Raúl Morón, que sigue en su intento por gobernar Michoacán; Julieta Ramírez, por Baja California; Nora Ruvalcaba, que pretende en Aguascalientes

      Beatriz Mojica pedirá licencia para competir por Guerrero, donde también podría pedir licencia el senador Félix Salgado, aunque estatutariamente está impedido para competir por Morena por el principio de evitar el nepotismo, al ser el padre de la actual gobernadora. Ambos participaron en la reunión de la dirigencia de Morena con suspirantes el fin de semana pasado.

      Pavel Jarero busca competir la interna de Morena por Nayarit, lo mismo que la senadora Jasmine Bugarín, del PVEM. El senador Waldo Fernández anunciará sus intenciones de ir por Nuevo León y la senadora Imelda Castro sigue firme para competir por Sinaloa, mientras que Lorenia Valles Sampedro lo mismo por Sonora.

      Se sabe de antemano que la senadora Ruth González es la carta fuerte del PVEM para ir por San Luis Potosí, aunque la alianza sigue en vilo.

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