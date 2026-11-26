Movilización del 25N, con saldo blanco
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CIUDAD DE MÉXICO.- La movilización realizada este miércoles 25 de noviembre en la Ciudad de México, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, registró una afluencia de 500 asistentes, se desarrolló de manera pacífica y concluyó con saldo blanco, informaron las secretarías de Gobierno (Secgob) y de Seguridad Ciudadana (SSC).
De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por ambas dependencias, los contingentes partieron de la Glorieta de Amajac con dirección al Zócalo capitalino sin que se registraran actos de vandalismo ni daños a establecimientos comerciales o mobiliario urbano.
Durante el recorrido, personal del Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secgob acompañó a las manifestantes para privilegiar el diálogo y contribuir al desarrollo ordenado de la jornada, mientras que elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizaron cierres y desvíos viales al paso de los contingentes.
Asimismo, la SSC desplegó un operativo de protección y contención integrado por mujeres policías, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de la Dirección General de Derechos Humanos.
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Autoridades capitalinas reportaron únicamente un incidente.
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