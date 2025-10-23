logo pulso
Muere niña por picadura de alacrán en plantel de Sonora

Autoridades estatales y federales indagan posibles omisiones tras el fallecimiento de una menor en un jardín de niños.

Por El Universal

Octubre 23, 2025 06:41 p.m.
A
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, confirmó que dependencias estatales y federales realizan una investigación tras el fallecimiento de una niña que fue picada por un alacrán dentro de un plantel preescolar en Hermosillo.

El mandatario explicó que el caso es atendido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), cada una en el ámbito de su competencia.

Los hechos ocurrieron el lunes en el preescolar "Ignacia E. de Amante", ubicado en la colonia Centro de la capital sonorense. De acuerdo con versiones de padres de familia, la menor pidió permiso para ir al baño cuando sufrió la picadura del insecto.

El personal del plantel pidió apoyo a la Cruz Roja, pero ante la demora de la ambulancia, la niña fue trasladada en una patrulla de la Policía Municipal a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde lamentablemente falleció horas después.

En redes sociales, madres y padres exigieron una investigación a fondo, al considerar que hubo omisiones en la atención médica y en los protocolos de emergencia escolar.

"La niña fue llevada de inmediato a un centro médico porque la mamá es derechohabiente del Seguro Social, y es la razón por la que se llevó a esa institución. Es un hecho obviamente lamentable", expresó Durazo.

El gobernador añadió que su administración mantiene coordinación con la SEP, la Fiscalía, el IMSS y la familia de la víctima, para esclarecer lo ocurrido y brindar el apoyo necesario.

