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Estados Unidos revela nueva estructura del CJNG tras abatimiento de Mencho

La Marina Armada detuvo a uno de los segundos al mando del CJNG en Nayarit, según autoridades.

Por El Universal

Julio 23, 2026 04:27 p.m.
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Estados Unidos revela nueva estructura del CJNG tras abatimiento de Mencho
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      El gobierno de Estados Unidos dio a conocer una nueva estructura de liderazgo en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho" en Tepalpa, Jalisco, México, el pasado 22 de febrero.


      Este martes, las agencias de seguridad y el Departamento del Tesoro de ese país ubican a Juan Carlos Valencia González, "03" o "Pelón", hijastro de Oseguera Cervantes, como el nuevo jefe máximo de esta organización criminal y que cuenta nacionalidad estadounidense.

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      Como segundos al mando del Cártel, colocó a Gonzalo Mendoza Gaytán, "El Sapo" y a Audias Flores Silva, "El Jardinero". Pero este último fue detenido por la Marina Armada en Nayarit, debido a lo cual Mendoza Gaytán queda como el número dos en el CJNG.
      En la estructura operativa y de tercer nivel, el gobierno estadounidense identifica a Carlos Andrés Rivera Varela, "La Firma"; Francisco Javier Gudino Haro, "La Gallina"; Julio César Moreno Pinzón, "El Tarjetas"; y Julio Alberto Castilla Rodríguez.
      -----Quedan fuera del organigrama
      Las autoridades norteamericanas dejaron fuera del organigrama a Abraham Jesús Ambriz Cano "El Yogurht", un operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Colima, Michoacán y Jalisco, que se disputa un corredor de tráfico de precursores químicos y cocaína en la sierra costa de Michoacán con los Cárteles Unidos, encabezado por Juan José Farías Álvarez, "El Abuelo".
      Además, no incluyó a Ricardo Ruiz Velasco, "El Doble R", uno de los jefes regionales del CJNG con presencia en Jalisco y muy cercano a Hugo César Macías Ureña, "El Tuli" o "El Tulipán", compadre de "El Mencho".
      Para el Departamento del Tesoro, el Cártel Jalisco Nueva Generación es una organización criminal violenta y responsable de una proporción significativa del fentanilo y otras drogas letales que se trafican a Estados Unidos.

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