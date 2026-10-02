logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Mujer habría matado a su familia y luego suicidado

Por El Universal

Octubre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer habría matado a su familia y luego suicidado
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monterrey, NL.- Los resultados de las pruebas balísticas reforzaron la hipótesis de que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera habría disparado contra su pareja y sus tres hijos antes de quitarse la vida en Montemorelos, informó la Fiscalía General de Justicia de NL.

      El fiscal general Javier Flores explicó que los casquillos encontrados en los dos puntos donde ocurrieron las muertes corresponden a un arma calibre .38, elemento que permitió establecer una conexión entre ambas escenas.

      Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, los hechos comenzaron en la vivienda familiar de la calle Los Nogales, donde fueron encontrados sin vida Leodegario Moya y los menores Christian, de 12 años, y Bruno, de 11.

      Las indagatorias establecen que posteriormente Tamez Rivera salió del domicilio junto con Gustavo, su hijo de dos años, a bordo de una camioneta Jeep Mojave.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Madre e hijo fueron encontrados muertos posteriormente en la calle Del Sabino, en el fraccionamiento Los Fresnos. La línea de investigación señala que la mujer presuntamente disparó contra el menor y después se provocó una herida mortal.

      Finalmente, Flores indicó que las autoridades también indagan una discusión que habría ocurrido entre la pareja durante la madrugada como posible antecedente de los hechos.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México y EU negocian reducción de aranceles en reunión de Ebrard
        México y EU negocian reducción de aranceles en reunión de Ebrard

        México y EU negocian reducción de aranceles en reunión de Ebrard

        SLP

        El Universal

        El secretario de Economía sostuvo diálogo con su contraparte estadounidense para acercar posiciones en el T-MEC.

        Sheinbaum agradece confianza a dos años de gobierno
        Sheinbaum agradece confianza a dos años de gobierno

        Sheinbaum agradece confianza a dos años de gobierno

        SLP

        El Universal

        El cierre de la gira de rendición de cuentas se realizó en el Zócalo capitalino el domingo.

        Velasco recibe a ministro de Qatar para fortalecer vínculos bilaterales
        Velasco recibe a ministro de Qatar para fortalecer vínculos bilaterales

        Velasco recibe a ministro de Qatar para fortalecer vínculos bilaterales

        SLP

        El Universal

        Se destacó la próxima apertura de la agregaduría naval en la Embajada de México en Qatar para cooperación marítima.

        Accidente de helicóptero médico en isla Catalina deja dos muertos
        Accidente de helicóptero médico en isla Catalina deja dos muertos

        Accidente de helicóptero médico en isla Catalina deja dos muertos

        SLP

        AP

        El helicóptero médico se estrelló poco después de despegar, causando dos muertes y dos hospitalizados.