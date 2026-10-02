Mujer habría matado a su familia y luego suicidado

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Monterrey, NL.- Los resultados de las pruebas balísticas reforzaron la hipótesis de que Cinthia Abigaíl Tamez Rivera habría disparado contra su pareja y sus tres hijos antes de quitarse la vida en Montemorelos, informó la Fiscalía General de Justicia de NL.

El fiscal general Javier Flores explicó que los casquillos encontrados en los dos puntos donde ocurrieron las muertes corresponden a un arma calibre .38, elemento que permitió establecer una conexión entre ambas escenas.

Según la reconstrucción preliminar de los investigadores, los hechos comenzaron en la vivienda familiar de la calle Los Nogales, donde fueron encontrados sin vida Leodegario Moya y los menores Christian, de 12 años, y Bruno, de 11.

Las indagatorias establecen que posteriormente Tamez Rivera salió del domicilio junto con Gustavo, su hijo de dos años, a bordo de una camioneta Jeep Mojave.

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Madre e hijo fueron encontrados muertos posteriormente en la calle Del Sabino, en el fraccionamiento Los Fresnos. La línea de investigación señala que la mujer presuntamente disparó contra el menor y después se provocó una herida mortal.

Finalmente, Flores indicó que las autoridades también indagan una discusión que habría ocurrido entre la pareja durante la madrugada como posible antecedente de los hechos.