Tres mujeres mueren ahogadas en patrulla arrastrada por río en Puebla

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PUEBLA, Pue., julio 9 (EL UNIVERSAL).- Tres mujeres murieron ahogadas cuando la patrulla en la que habían sido rescatadas fue arrastrada por la corriente de un río en el municipio poblano de Santa Clara Ocoyucan.

Detalles confirmados

Durante la mañana de hoy se había reportado que un policía municipal fue arrastrado por las aguas del Río Atoyac, sin embargo, en la patrulla en la que se transportaba también iban tres mujeres auxiliadas previamente.

Acciones de la autoridad

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Tras un importante operativo de búsqueda, la unidad oficial fue localizada en el río y en su interior se encontraron los cuerpos de tres mujeres.

Las víctimas respondían a los nombres de Silvia Gracida, Concepción Márquez y Claudia Bonilla.

En tanto, autoridades mantienen el operativo de búsqueda del agente policial municipal que había acudido a la Colonia a Humberto Vidal a prestar auxilio a afectados por las intensas lluvias.

En los operativos de búsqueda trabaja personal de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil Estatal y Municipal, así como de policías locales.