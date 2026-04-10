Multas de hasta 13 mil pesos por polarizado y otras infracciones viales

A lo largo de los años, los vidrios polarizados se fueron popularizando entre los automovilistas de México. No sólo por la personalidad que otorga a tu vehículo, sino también por cuestiones de privacidad a los pasajeros y protección contra los rayos solares.

Sin embargo, su uso cada vez está más sujeto a restricciones legales y recientemente se inició una campaña para retirarlos en un estado del país. En autopistas te contamos los detalles sobre los vidrios polarizados en México y su regulación actual.

De acuerdo con el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, en Hidalgo entró en vigor un nuevo reglamento de tránsito este abril del 2026, y aunque en redes sociales se haya señalado directamente a los vidrios polarizados, la realidad es que hay muchos cambios más dentro del reglamento de tránsito en Hidalgo 2026.

Como el título lo dice, uno de los ajustes más polémicos es el ajuste de las sanciones y es que las UMAS van desde las tres hasta las 110, lo que hoy en día representa de 350 pesos hasta los 13,000 pesos, conforme a lo establecido en los reglamentos municipales derivados de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Hidalgo, lo que ha generado dudas sobre las multas de tránsito en Hidalgo.

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Para el caso de los vidrios polarizados que generan siempre polémica, es el mismo caso que en otros países y otros estados de la República: no se permite el uso de ese material que impida la visibilidad hacia el interior del vehículo, criterio que se mantiene en la legislación vigente en Hidalgo sobre vidrios polarizados.

No es solo el polarizado: multas de hasta 13 mil pesos

Si existe una multa acercar a los 13,000 pesos, pero no es por traer los vidrios polarizados.

Entre las infracciones con más rango de UMAs están:

· ocultar, modificar las placas

· uso indebido de aditamentos en el vehículo

· conductas que representen un riesgo para peatones o conductores

Lo importante es entender que el endurecimiento del reglamento de tránsito no cambia la base legal, pero sí su aplicación, con operativos más constantes y mayor vigilancia, especialmente en temas como visibilidad, seguridad vial y cumplimiento de normas básicas de circulación.