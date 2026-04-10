Tren Interoceánico: siguen trabajos de reapertura y certificación

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- Después de que la

(FGR) sostuvo que el descarrilamiento del Tren Interoceánico no fue por un

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, la presidentaseñaló que siguen los trabajos para su reapertura a pasajeros y laEn sude este viernes 10 de abril en, Sheinbaum Pardo destacó que todas las víctimas, así como los familiares de las 14 personas que fallecieron, fueron parte de la"(En la reapertura) Siguen trabajando la empresa, junto con lay el Tren Interoceánico para poder resolver todas las sugerencias que se están planteando, y a partir de ahí tener sue iniciar ya las operaciones del Tren para pasajeros."Para carga ya está operando, para pasajeros todavía no y estamos esperando que se cumplan todas las sugerencias que establece la", expuso la Mandataria federal., titular de la(Segob), señaló que ya se terminó el proceso dede 225 pasajeros: "De los cuales, como saben, lamentando el hecho, lamentando este accidente y dándole siempre la solidaridad a las familias, fueron lasy alrededor de 100 personas que resultaron con alguna herida, lesión"."Absolutamente a todas se les atendió y hubo", comentó.