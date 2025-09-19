“Ni protección ni impunidad a Blanco”

CUERNAVACA, Mor.- El fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, se comprometió a reactivar las carpetas de investigación que, dijo, estaban paralizadas por los crímenes de la exdiputada Gabriela Marín, el activista Samir Flores Soberanes, así como de los jóvenes asesinados en la colonia Antonio Barona en 2020.

Y sobre la investigación contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y ahora diputado federal de Morena, por intento de violación contra su media hermana, dijo que en la fiscalía se ha generado un plan de investigación donde están determinados todos esos actos que avanzan y que determinarán lo procedente.

Además, advirtió que no hay pactos, ni protección, ni impunidad, sino que, el compromiso con la legalidad y la justicia, y no será un expediente más.

Maldonado Ceballos ofreció su primer informe semestral ante diputados y en el caso de Samir Flores, principal opositor a la termoeléctrica de Huexca, el fiscal explicó que la carpeta fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, afirmó que la Fiscalía estatal buscará la reactivación de la investigación, así como el caso de la exlegisladora, Gabriela Marín y del ataque armado que sufrió el exdiputado del Partido Verde, Faustino Javier Estrada.

