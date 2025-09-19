logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MEXICANOS DE CORAZÓN

Fotogalería

MEXICANOS DE CORAZÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

“Ni protección ni impunidad a Blanco”

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
“Ni protección ni impunidad a Blanco”

CUERNAVACA, Mor.- El fiscal general, Edgar Maldonado Ceballos, se comprometió a reactivar las carpetas de investigación que, dijo, estaban paralizadas por los crímenes de la exdiputada Gabriela Marín, el activista Samir Flores Soberanes, así como de los jóvenes asesinados en la colonia Antonio Barona en 2020.

Y sobre la investigación contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y ahora diputado federal de Morena, por intento de violación contra su media hermana, dijo que en la fiscalía se ha generado un plan de investigación donde están determinados todos esos actos que avanzan y que determinarán lo procedente.

Además, advirtió que no hay pactos, ni protección, ni impunidad, sino que, el compromiso con la legalidad y la justicia, y no será un expediente más.

Maldonado Ceballos ofreció su primer informe semestral ante diputados y en el caso de Samir Flores, principal opositor a la termoeléctrica de Huexca, el fiscal explicó que la carpeta fue atraída por la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, afirmó que la Fiscalía estatal buscará la reactivación de la investigación, así como el caso de la exlegisladora, Gabriela Marín y del ataque armado que sufrió el exdiputado del Partido Verde, Faustino Javier Estrada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Realizarán segundo Simulacro Nacional
Realizarán segundo Simulacro Nacional

Realizarán segundo Simulacro Nacional

SLP

El Universal

Los sistemas de alerta sísmica se activarán de manera simultánea hoy, con altavoces y celulares

Sanciona EEUU a “Los Mayos”
Sanciona EEUU a “Los Mayos”

Sanciona EEUU a “Los Mayos”

SLP

AP

Forman parte de una facción del cártel de Sinaloa, designado como grupo terrorista

Suman ya 21 los muertos por la explosión de pipa
Suman ya 21 los muertos por la explosión de pipa

Suman ya 21 los muertos por la explosión de pipa

SLP

El Universal

Se confirmó el deceso del chofer que ocasionó el fatal accidente

Atacan a balazos a edil de Buenavista, Mich.
Atacan a balazos a edil de Buenavista, Mich.

Atacan a balazos a edil de Buenavista, Mich.

SLP

El Universal