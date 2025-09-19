logo pulso
Mets se llevan la serie ante Padres

Por AP

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Mets se llevan la serie ante Padres

NUEVA YORK.- Jonah Tong cubrió cinco inning y se llevó la victoria para los Mets de Nueva York, que ampliaron su ventaja en la puja por el último puesto de playoffs de la Liga Nacional al vencer el jueves 6-1 a los Padres de San Diego.

Pete Alonso conectó un jonrón por cuarto juego consecutivo, Brandon Nimmo también la desapareció y Juan Soto alcanzó su carrera impulsada número 100 para la causa de los Mets. Nueva York ganó una serie por primera vez desde que se llevaron dos de tres ante los Tigres de Detroit a inicios de septiembre.

Los Mets lideran a los Diamondbacks de Arizona, que no jugaron, por dos juegos por el tercer comodín y se acercaron a cuatro juegos de los Padres, el segundo comodín.

Tong (2-2), quien permitió seis carreras al sacar apenas dos outs el viernes pasado, cedió una carrera no merecida en cuatro hits el jueves. Acumuló ocho ponches. A partir del elevado de sacrificio del venezolano Luis Arráez en la tercera entrada, el novato de 22 años retiró a los últimos ocho bateadores que enfrentó, cinco por la vía del ponche.

El dominicano Soto alcanzó las 100 carreras impulsadas por tercera temporada consecutiva con un rodado que rompió el empate en la tercera entrada contra el dominicano Randy Vásquez (5-7). Alonso, quien conectó un jonrón en la primera, recibió un boleto y luego Nimmo saludó al dominicano Wandy Peralta con un jonrón de 389 pies al derecho.

Por los Mets, el puertorriqueño Francisco Lindor de 3-1, dos anotadas. Soto de 4-2, una remolcada.

Por los Padres, los dominicanos Fernando Tatis Jr. de 4-2, una anotada; Manny Machado de 4-1; y Ramón Laureano de 4-0. Arráez de 3-1, una remolcada.

