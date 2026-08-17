Venezuela reporta 6,438 fallecidos tras terremotos de junio

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CARACAS (AP) — La cifra de fallecidos por los dos potentes terremotos que estremecieron el norte de Venezuela el 24 de junio se incrementó a 6,438 al sumarse otros 137 cuerpos recuperados entre los escombros en los últimos siete días, anunciaron las autoridades.

Cifra oficial de fallecidos y rescates tras los terremotos

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, indicó el lunes en sus redes sociales que casi ocho semanas después de los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud se han recogido más de 528 mil toneladas de escombros, entre los cuales continúan apareciendo personas fallecidas.

La mayoría de las muertes ocurrieron en el estado costanero de La Guaira, la zona más afectada por los sismos, que está ubicada a unos 20 kilómetros al norte de Caracas.

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Inspección y estado de las viviendas afectadas

Las autoridades también contabilizaron que 6,462 personas fueron rescatadas tras los terremotos.

El número de heridos, que no se mencionó una vez más en el nuevo reporte, se mantiene en 16,740 desde el 1 de julio. Otros datos también fueron omitidos, entre ellos la cifra de personas sin vivienda. El 24 de julio se reportaron 17,900 ciudadanos sin viviendas por el colapso de 190 edificios.

De acuerdo con el nuevo reporte, 59,109 viviendas han sido inspeccionadas por las autoridades para determinar daños estructurales, de ellas 34,680 fueron calificadas como habitables, 13,733 con restricciones por presentar daños moderados o menores, mientras 10,696 tienen acceso prohibido por "alto riesgo" de colapso, aunque esto no necesariamente se traducirá en demoliciones.

Los sismos fueron los más fuertes registrados en el país sudamericano en más de un siglo y ocurrieron con 39 segundos de diferencia a lo largo de la cordillera de la costa, donde se encuentran los mayores centros poblados del país sudamericano.