Anthropic anuncia marca de agua para textos generados por IA

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- ¡Es un hecho! Los textos generados a través de Claude, el sistema de inteligencia artificial de Anthropic, contarán con una marca de agua y la compañía ya ha salido a explicar cómo funcionarán.

Anthropic explica el funcionamiento de la marca de agua en textos generados por IA

Esta marca de agua en los textos llega después de que la compañía firmara el Código de Buenas Prácticas sobre la Transparencia del Contenido Generado por IA, la cual forma parte de la Ley de IA de la Unión Europea.

La implementación de este nuevo sistema ha generado un debate, sobre todo entre los usuarios que utilizan esta inteligencia artificial a través de una suscripción de paga pues consideran que esta medida puede afectar a los usuarios ya que esta podría señalar que una IA intervino en un texto, aunque el usuario haya sido quien escribió originalmente buena parte del contenido.

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También existe un debate sobre el impacto que el sistema podría tener en la calidad de la escritura.

Tecnología y alcance de la marca de agua en Claude

De acuerdo con el comunicado de Anthropic, este sistema no añade caracteres, tokens, ni contenido oculto al texto como otras IA. Más bien, la marca queda codificada en el propio proceso de generación, es decir, se puede detectar si posees la clave criptográfica correspondiente.

El mecanismo se basa en una tecnología de marcas de agua estadística desarrollada a partir de SynthID-Text, de Google DeepMind. En términos simples, Claude puede elegir entre varias palabras con un significado similar y ajustar ligeramente esas probabilidades para generar una huella matemática que permita reconocer el contenido posteriormente.

Anthropic asegura que esta modificación no está diseñada para alterar el significado, la legibilidad o la calidad de los textos. La marca se incorpora directamente desde el modelo, por lo que no depende de la plataforma desde la que se utilice Claude. Esto incluye servicios como Claude.ai, la API, Claude Code y otras implementaciones empresariales.

Con esta decisión, Claude se suma a una tendencia en la industria tecnológica que busca hacer identificable el contenido creado con IA, tal como ya lo está haciendo OpenAI e incluso Spotify. Sin embargo, expertos señalan que el reto será encontrar un equilibrio entre transparencia, privacidad y la libertad de los usuarios para emplear estas herramientas como asistentes sin que la marca determine por sí sola quién creó realmente un contenido.