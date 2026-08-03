NUESTROS CABALLOS OLVIDADOS

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Pareciera que quisiéramos olvidarlos, los empezamos a jubilar en los campos y establos, aunque estos nobles animales fueron protagonistas decisivos en la historia de México, y del mundo.

Qué hubiera sido de la civilización si hace millones de años, algunas manadas no se hubieran atrevido a cruzar por el estrecho de Bering, desde la Norteamérica primitiva donde se originaron y habían evolucionado dispersándose por Asia y Europa. Los caballos ayudaron a forjar nuestra civilización occidental participando en exploraciones, batallas y conquistas. Hasta llegaron a ser personajes de épicas leyendas humanas.

Troya solo se pudo conquistar mediante el artilugio del gran caballo de madera. Montando al ilustre Bucéfalo fue que Alejandro de Macedonia conquistó todo el mundo conocido por el 330 AC. Babieca llevaba al Cid Campeador cuando este entró en Zaragoza. Y fue sobre el viejo Rocinante que Don Quijote acometió a gigantes y a molinos, y al final llevó al inmortal caballero cabalgando hasta las estrellas, cuántos héroes no lo hubieran sido sin sus abnegados cuacos. Cómo hubiera Cortés llegado hasta Tenochtitlán sin sus 16 caballos o cómo hubiera escapado sin ellos durante la noche triste cuando le salvaron la vida.

Cómo hubiera resultado la historia de México sin la aguerrida caballería de los Dorados de Villa de la División del Norte. La cultura mexicana relumbra con las aventuras y sentimientos descritos en las narrativas ecuestres de Bernal Díaz del Castillo, o en las de Martín Luis Guzmán sobre la revolución. ¡Sentimos cierta nostalgia campirana al escuchar los corridos del "Caballo Prieto Azabache", "El Patas Blancas", "El Grano de oro", interpretadas por Antonio Aguilar, o "El Tapatío" por Vicente Fernández, escúchelas, están en YouTube; sin olvidar a la danzarina yegua Kamcia en las películas de Pedro Infante... ¡Pura cultura ecuestre mexicana... sí señor! Era el México ranchero, bravío y surrealista, donde se tenía que mostrar quien era bragado de verdad.

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Entrevistamos a José Juan Morales ex presidente y juez de charreada de la Asociación de Charros Cerro Grande de Chihuahua. Nos comenta que a los heroicos caballos mexicanos se les festeja con la Charrería y las Charreadas; donde jinetes y caballos deben mostrar de que están hechos. Esta tradición tan mexicana fue declarada oficialmente Deporte Nacional por el presidente Pascual Ortiz Rubio el 14 de septiembre de 1932. Así, cada año en esa fecha se celebra el día del charro. A este tenor, en 2016, la Charreada fue declarada por la UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

"La competencia charra consta de nueve suertes", nos explica José Juan.

1. La cala del caballo. Donde se demuestra, el entrenamiento del equino y habilidad del jinete. 2. Piales. Que es detener a una yegua al galope, atrapando sus patas traseras con el lazo o reata. 3. Coleadero. Alcanzar al galope y derribar a un novillo haciéndolo perder el equilibrio jalando su cola con la pierna.

4. Jinetear al toro. El charro debe montar un toro bravo hasta que este deje de brincar o reparar.

5. Una terna de tres charros. En el ruedo deben lazar al toro de la cabeza y derribarlo.

6. Jineteo de Yegua. Donde el charro debe permanecer montado sobre una yegua bruta hasta que deje de reparar.

7. Manganas a pie. Después de florear su reata debe lazar una yegua por sus cuartos delanteros para derribarla.

8. Manganas a caballo. El jinete debe florear la reata mientras va montado en su cuaco.

9. El paso de la muerte. Galopando a pelo el jinete cambia a otro caballo brincando sobre él.

En la Ciudad de SLP tenemos la Arena Potosí, una excelente y espaciosa instalación moderna para la charrería. Con capacidad, servicios e instalaciones adecuados para eventos masivos.

Fue ahí donde se celebró el Congreso y el Campeonato Nacional Charro en 2024 y volverá a serlo este 2026. Nuestro estado tiene la ventaja de encontrarse en el centro geográfico de la República. Disminuyendo distancias y tiempos de traslado de los equipos charros de todo el país, lo que además de disminuir costos, evita el estrés de los largos tiempos de viaje en los caballos, quienes tendrán que ejecutar complicadas suertes de precisión durante las competencias.

Si desea aprender más de este nuestro deporte oficial, le recomiendo los libros, "El Charro Mexicano" de Salvador Novo o "Historia de la charrería mexicana" de Juan Vargas, o la que se considera la biblia de este deporte "La Charrería: deporte nacional" de Carlos Rincón Gallardo.

Para apreciar y disfrutar de las aventuras de los nobles equinos en la historia, les recomiendo mucho las películas: "Caballo de Guerra" (War Horse) de Steven Spielberg del 2011 (la sola escena de Joey corriendo sobre las trincheras, es una obra maestra de la cinematografía).

También deben ver la espectacular carrera de cuadrigas en "Ben Hur" muy realista, sin efectos especiales por computadora. Y no olviden asistir a una charreada, el emocionante y evocador deporte ecuestre mexicano.

? Cortés atravesando el paso entre los volcanes que lleva su nombre, con sus 400 hombres y 16 caballos en 1519, para encontrarse con Moctezuma en Tenochtitlán.

? Charro con la tradicional con silla de montar de cantinas redondas, el cuaco es un alazán cuarto de milla. El jinete lleva indumentaria de faena con chaquetilla de gamuza y sombrero paja de trigo.

? "El paso de la muerte", la más peligrosa de las 9 suertes donde el charro debe mostrar su experiencia, habilidad y valor.