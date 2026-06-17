Ola de violencia en Morelos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CUERNAVACA, Mor.- En las últimas 12 horas, Morelos fue envuelto por la violencia con un saldo de cuatro muertos por disparos de arma de fuego y un lesionado, como resultado de igual número de ataques armados entre la noche del lunes y la mañana de este martes en distintos municipios de Morelos.

El Servicio Médico Forense acudió a los municipios de Amacuzac, Jiutepec, Yautepec, Zacatepec y Yecapixtla para el levantamiento de los cadáveres. En el último municipio, hombres armados mataron a un líder de productores de carne de cecina, presuntamente por un caso de extorsión, de acuerdo con reportes preliminares.

El primer asesinato a balazos se reportó en la comunidad de Cajones, en el municipio de Amacuzac, sur de Morelos, donde un hombre fue hallado sin vida sobre la calle 20 de Noviembre, frente a una telesecundaria. La víctima presentaba heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Minutos más tarde, en Jiutepec, autoridades localizaron el cuerpo de otro hombre junto a una motocicleta sobre la carretera federal Cuernavaca–Yautepec, a la altura de la colonia Independencia. Los servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante los primeros minutos del martes, un hombre resultó herido tras un ataque armado ocurrido en la colonia Ignacio Zaragoza de Yautepec. Paramédicos lo atendieron en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

El cuarto hecho se registró en la comunidad de Galeana, municipio de Zacatepec, donde hombres armados atacaron al propietario de un puesto de tacos ubicado sobre la carretera Alpuyeca–Jojutla. La víctima falleció antes de recibir atención médica.

La FGE abrió las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer los hechos.