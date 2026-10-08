Harfuch comparece en San Lázaro en reunión privada
La reunión privada se centró en fortalecer la seguridad pública en México.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 8 (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, llegó a la Cámara de Diputados, para comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en reunión privada.
Comparecencia de Omar García Harfuch ante San Lázaro
El funcionario federal presentará ante los coordinadores de los grupos parlamentarios, los resultados de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ricardo Monreal recibe a Omar García Harfuch en reunión privada
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García Harfuch fue recibido por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien lo trasladó a la reunión con los coordinadores de las bancadas.
"Hoy recibo en la Jucopo a Omar García Harfuch (@OHarfuch), secretario de la @SSPCMexico, para sostener una reunión de trabajo enfocada en el fortalecimiento de la seguridad en el país", escribió Monreal en su cuenta de X.
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