Instalación, gas y limpieza: la rutina que los técnicos de aire acondicionado recomiendan cada año

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Subir a una azotea a las dos de la tarde y encontrar una unidad exterior tapada de polvo y hojas secas es una postal repetida en el oficio. Quienes trabajan en refrigeración ven a diario cómo la falta de prevención reduce la vida útil de los equipos, provocando paros repentinos en las semanas de mayor demanda ambiental.

En los talleres de servicio técnico se coincide en un principio básico: un minisplit no es un electrodoméstico estático como un refrigerador o una lavadora. El sistema de climatización depende del intercambio dinámico entre fluidos presurizados, aire exterior y componentes mecánicos, por lo que requiere una calibración periódica para sostener su desempeño regular.

Al revisar la oferta comercial en el país, es habitual encontrar opciones convencionales para recámaras o salas como un minisplit York entre los equipos que llegan a los talleres. Cualquier modelo residencial exige inspecciones constantes para operar bajo los parámetros técnicos definidos por el fabricante, sin importar su capacidad o configuración arquitectónica.

La carga de refrigerante y la detección de fugas

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El circuito por donde circula el fluido es hermético y no debe consumir gas durante su funcionamiento normal. Por ello, los técnicos insisten en que un equipo que pierde enfriamiento, sufre una fuga que debe repararse antes de recargar, ya que rellenar el sistema sin sellar la fisura en tuercas o tuberías de cobre es solo una solución temporal.

La presión de trabajo se mide con manómetros para evaluar si la evaporación ocurre a los niveles de saturación adecuados. Una presión deficiente fuerza al compresor a trabajar con sobrecalentamiento, elevando la temperatura de los devanados del motor y acelerando el desgaste del lubricante sintético que circula por las líneas internas.

Revisar las uniones con agua jabonosa o detectores electrónicos permite localizar microfugas en los puntos de conexión. Por este motivo, la corrección temprana de fugas protege la integridad mecánica del compresor y evita gastos repetitivos, garantizando que el ciclo termodinámico opere con la masa exacta de fluido estipulada en la ficha técnica.

La limpieza profunda de serpentines y turbinas

El intercambio térmico depende directamente de que el aire circule sin obstáculos a través de las aletas de aluminio. Cuando no se realiza mantenimiento, el serpentín exterior acumula capas de polvo, hollín y grasa que actúan como aislante térmico, impidiendo que la condensadora disipe el calor hacia el exterior de forma eficiente.

En la unidad interior, el evaporador y la turbina de ventilación enfrentan un problema similar debido a la humedad ambiental. La acumulación de pelusa y hongos en la turbina reduce el caudal de ventilación y genera malos olores, obligando al motor a trabajar durante más tiempo para alcanzar la temperatura seleccionada en la recámara.

El lavado profesional exige desarmar la carcasa plástica y utilizar hidrolavadoras de baja presión con productos químicos biodegradables. De esta manera, la limpieza profunda remueve la suciedad incrustada sin doblar las delicadas aletas de transferencia térmica, restableciendo el flujo de aire y protegiendo la calidad del ambiente interior.

Conexiones eléctricas, capacitor y estado del drenaje

El apartado eléctrico suele ser el origen silencioso de la mayoría de las averías graves registradas en temporada de calor. La inspección anual exige medir el capacitor de marcha, un componente que se degrada con las altas temperaturas y que, al perder fuerza, impide el arranque suave del motor del compresor.

De igual manera, las vibraciones continuas y los cambios de temperatura aflojan los cables en las tablillas de bornes. Por esta razón, el técnico debe volver a apretar terminales eléctricas y comprobar que el amperaje coincide con la placa, evitando falsos contactos o caídas de tensión que puedan quemar las tarjetas electrónicas del equipo.

En la unidad interior, la charola y la manguera de desagüe demandan una purga a presión para eliminar sedimentos acumulados. La humedad continua propicia la formación de lodo bacteriano, que tapa el conducto de drenaje, provocando filtraciones de agua sobre la pared de la habitación y riesgos de cortocircuito en contactos cercanos.

El ciclo operativo: la falla de julio se gesta en marzo

En los centros de atención técnica se repite una máxima de oficio: el equipo que se detiene en julio comenzó a fallar por descuido en marzo. Esperar a que comience la primera ola de calor para encender el minisplit impide detectar a tiempo fallas incipientes, capacitores desvalorizados o serpentines totalmente tapados por el polvo invernal.

Poner a trabajar una unidad sucia bajo una temperatura ambiente de 40 °C somete a todos los componentes a un estrés térmico severo. La condensadora no logra liberar calor si el flujo exterior está bloqueado, lo que dispara los protectores térmicos del compresor justo cuando la vivienda más necesita enfriamiento continuo.

Llevar a cabo la revisión antes de que inicien los meses calurosos evita demoras por saturación de agendas en los talleres de servicio. Además, un mantenimiento oportuno permite corregir detalles mecánicos menores con refacciones estándar, garantizando que el aparato afronte la temporada alta en condiciones óptimas de operación.

Rutina calendarizada y componentes de catálogo

Los manuales de refrigeración recomiendan programar dos intervenciones claras a lo largo del año para proteger la inversión. La rutina semestral incluye el lavado de filtros lavables por parte del usuario, mientras que el servicio anual profesional contempla el desarme del chasis para aplicar químicos desincrustantes en serpentines y medir variables eléctricas.

Dentro de los hogares mexicanos conviven múltiples tecnologías que demandan este seguimiento riguroso. En el mercado nacional se comercializan alternativas como un aire acondicionado Mirage junto a otras marcas con amplio soporte técnico, equipos cuyo desempeño a largo plazo depende de conservar limpios los sensores y los circuitos de intercambio térmico.

Documentar las fechas de limpieza y las presiones medidas crea un historial técnico valioso para el mantenimiento preventivo del inmueble. Monitorear el amperaje y el estado del aislamiento térmico en las tuberías evita reparaciones costosas, asegurando que el minisplit conserve su factor de eficiencia estacional durante varios años de servicio.