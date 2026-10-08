¿Revisas los permisos de tus apps? 8 de cada 10 usuarios no lo hacen

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Actualizar el teléfono, borrar fotografías para liberar espacio y desinstalar aplicaciones que ya no utilizamos son acciones que poco a poco se han incorporado a nuestra rutina. Sin embargo, hay una parte de la llamada limpieza digital que todavía pasa desapercibida: revisar qué permisos y configuraciones de privacidad tienen nuestras aplicaciones.

Kaspersky estudio permisos apps usuarios

Un estudio realizado por el Centro de Investigación de Mercado de Kaspersky en 2026 encontró que solo 20% de los usuarios revisa los permisos y configuraciones de privacidad de las aplicaciones de su celular. Esto significa que ocho de cada 10 dejan de lado una práctica relacionada directamente con el control de sus datos.

Mientras 77% mantiene actualizado su celular y 73% elimina aplicaciones que utiliza con poca frecuencia, revisar la privacidad de esas mismas apps no forma parte de los hábitos de la mayoría de los usuarios.

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Los hábitos de mantenimiento también cambian dependiendo del dispositivo. En los smartphones, por ejemplo, 72% de los usuarios revisa o elimina regularmente fotografías y videos, mientras que en las computadoras esta práctica baja a 49%.

Algo similar ocurre con las aplicaciones: 73% de los usuarios de teléfonos elimina aquellas que utiliza poco, frente a 47% de quienes usan computadoras.

La diferencia puede estar relacionada con la manera en que utilizamos cada equipo. Los teléfonos suelen tener una capacidad de almacenamiento más limitada y forman parte de actividades cotidianas como tomar fotografías, enviar mensajes, navegar por internet y consumir contenido.

De hecho, 58% de los usuarios considera al celular como su principal dispositivo para conectarse a internet.

Higiene digital y recomendaciones de Kaspersky

En las computadoras ocurre algo distinto. Estos equipos continúan teniendo un papel importante para trabajar con documentos, programas y archivos. Esta tendencia es todavía más marcada entre las personas mayores: 58% de los usuarios de 61 años o más utiliza la computadora como su principal dispositivo para acceder a internet.

El problema es que eliminar una aplicación no necesariamente significa que hayamos revisado qué información podía consultar mientras estuvo instalada.

Las aplicaciones pueden solicitar permisos para acceder a diferentes funciones o información del dispositivo. Por eso, revisar periódicamente estas configuraciones permite identificar qué aplicaciones continúan teniendo acceso a determinados recursos y retirar aquellos permisos que ya no sean necesarios.

Para Kaspersky, la higiene digital debería convertirse en una práctica periódica y no limitarse a mantener actualizado el sistema operativo o liberar espacio de almacenamiento.

Entre sus recomendaciones se encuentra establecer un recordatorio mensual o trimestral para revisar dispositivos y cuentas, eliminar aquellas que ya no se utilizan y retirar métodos de pago almacenados que ya no sean necesarios.

La compañía también recomienda realizar copias de seguridad automáticas y mantener actualizadas las herramientas de seguridad.