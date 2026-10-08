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Guardians vs. White Sox: Horario y canales del juego 4

White Sox están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 01:44 p.m.
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Guardians vs. White Sox: Horario y canales del juego 4
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      Los Cleveland Guardians aplastaron este miércoles (9-3) a los White Sox de Chicago para mantenerse con vida en esta Postemporada de la Major League Baseball (MLB).

      White Sox lideran la serie divisional y están cerca de avanzar

      Los de Chicago lideran la Serie Divisional 2-1 y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde ya esperan los Tampa Bay Rays.

      En el otro circuito, Los Ángeles Dodgers se enfrentarán a los Milwaukee Brewers por el otro boleto a la Serie Mundial.

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      Detalles del juego 4 y transmisión

      En caso de ganar este jueves, los White Sox estarán en la siguiente ronda; si Cleveland empareja la serie, todo se definirá el sábado 10 de octubre en casa de los Guardianes.

      Parker Messick será el abridor por Cleveland; Hagen Smith hará lo propio con los Whites Sox.

      ¿Cuándo y dónde ver el juego 4 entre Guardians y White Sox?

      Tampa Bay enfrentará en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencedor entre Chicago y Cleveland, que hoy disputan el Juego 4.

      Fecha: jueves 8 de octubre

      Horario: 18:00

      Transmisión: ESPN y Disney+

      Sede: Guaranteed Rate Field

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