Guardians vs. White Sox: Horario y canales del juego 4
White Sox están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los Cleveland Guardians aplastaron este miércoles (9-3) a los White Sox de Chicago para mantenerse con vida en esta Postemporada de la Major League Baseball (MLB).
White Sox lideran la serie divisional y están cerca de avanzar
Los de Chicago lideran la Serie Divisional 2-1 y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde ya esperan los Tampa Bay Rays.
En el otro circuito, Los Ángeles Dodgers se enfrentarán a los Milwaukee Brewers por el otro boleto a la Serie Mundial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Detalles del juego 4 y transmisión
En caso de ganar este jueves, los White Sox estarán en la siguiente ronda; si Cleveland empareja la serie, todo se definirá el sábado 10 de octubre en casa de los Guardianes.
Parker Messick será el abridor por Cleveland; Hagen Smith hará lo propio con los Whites Sox.
¿Cuándo y dónde ver el juego 4 entre Guardians y White Sox?
Tampa Bay enfrentará en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencedor entre Chicago y Cleveland, que hoy disputan el Juego 4.
Fecha: jueves 8 de octubre
Horario: 18:00
Transmisión: ESPN y Disney+
Sede: Guaranteed Rate Field
no te pierdas estas noticias
UEFA define perfil de candidato para desafiar a Infantino en FIFA
AP
Ceferin confirma su cuarto mandato en UEFA mientras la organización planea un rival para Infantino.
Johan Vásquez interesa al Atlético de Madrid: AS
El Universal
Atlético de Madrid aún no ha hecho oferta formal, pero mantiene seguimiento constante al jugador.
La nueva joya del futbol mexicano destaca en la prensa europea
El Universal
La presencia de Cisneros en esta lista genera expectativas para el futuro del futbol mexicano en Europa.