Guardians vs. White Sox: Horario y canales del juego 4

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Los Cleveland Guardians aplastaron este miércoles (9-3) a los White Sox de Chicago para mantenerse con vida en esta Postemporada de la Major League Baseball (MLB).

White Sox lideran la serie divisional y están cerca de avanzar

Los de Chicago lideran la Serie Divisional 2-1 y están a un triunfo de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, donde ya esperan los Tampa Bay Rays.

En el otro circuito, Los Ángeles Dodgers se enfrentarán a los Milwaukee Brewers por el otro boleto a la Serie Mundial.

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Detalles del juego 4 y transmisión

En caso de ganar este jueves, los White Sox estarán en la siguiente ronda; si Cleveland empareja la serie, todo se definirá el sábado 10 de octubre en casa de los Guardianes.

Parker Messick será el abridor por Cleveland; Hagen Smith hará lo propio con los Whites Sox.

¿Cuándo y dónde ver el juego 4 entre Guardians y White Sox?

Tampa Bay enfrentará en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencedor entre Chicago y Cleveland, que hoy disputan el Juego 4.

Fecha: jueves 8 de octubre

Horario: 18:00

Transmisión: ESPN y Disney+

Sede: Guaranteed Rate Field