Alistan operativo ante previsión de lluvia para el partido de México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- "Se va el Mundial y se va la lluvia", aseveró la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al recordar que en lo que resta de la Copa del Mundo, se espera que continúen las fuertes lluvias en la Ciudad de México, pronóstico que está previsto al menos hasta el próximo 15 de julio, antes de que inicie la temporada de sequía.

"Ahorita tenemos mucha lluvia y después se va, y empieza la sequía. Entonces, a partir del 15 de julio, nos decían que bajaba mucho la lluvia. Por eso decíamos: el Mundial va a ser con mucha lluvia, se va el Mundial y se va la lluvia", dijo.

Lluvias récord y su impacto en la Ciudad de México

Tras advertir que la lluvia de este 28 de junio fue histórica, pues rompió récord como la más grande desde que inició la actual administración, la mandataria capitalina explicó que justamente la zona donde se ubica el Estadio Ciudad de México, en el que tienen lugar los partidos del Mundial, fue el punto de la ciudad donde hubo más lluvia este domingo.

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Preparativos y operativo ante lluvias para partido México-Ecuador

Asimismo, adelantó que también este martes 30 de junio, cuando se prevé el partido México-Ecuador se esperan lluvias fuertes, por lo que aseguró que su administración está preparada con personal desplegado no sólo en la zona del Estadio, sino también del Zócalo donde se realiza el Fan Fest, en Paseo de la Reforma, así como en los puntos donde históricamente se han registrado más afectaciones a causa de las precipitaciones.

"Tenemos equipo alrededor del Estadio Azteca, alrededor del Zócalo, alrededor de los Festivales Futboleros, alrededor de ese operativo que se va a hacer en todo Reforma; además de los 56 puntos donde históricamente tenemos problemas con la lluvia, en toda la ciudad. Hoy tenemos ya distribuido a todo el personal, como también equipos para cualquier situación", indicó.