Oposición: Morena no tendrá mayoría absoluta

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Diputados federales y senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano afirmaron que, pese a las preferencias electorales, Morena no alcanzará la mayoría absoluta en la próxima Legislatura.

En respuesta a los resultados de la encuesta de Buendía & Márquez publicada en El Universal, en la que se advierte que 35% del electorado votaría por Morena si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados, congresistas de los tres partidos sostuvieron que el partido guinda no logrará en las urnas la mayoría absoluta.

Federico Döring, diputado federal del PAN, sostuvo que gran parte de quienes dijeron que votarían por Morena tienen miedo a perder los programas sociales.

"Hay mucha gente que tiene miedo de que si dice su verdadera intención de voto le van a quitar los programas sociales. Y la propia encuesta reconoce que hay 30% de gente que todavía no define el voto", detalló.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Rubén Moreira, coordinador del PRI, recordó que cerca de 30% de los encuestados no han definido su voto y aseguró que ese porcentaje se irá a la oposición.

"No le va a dar a Morena para tener las cámaras, pero sí es bien importante que Somos, MC, PRI, PAN salgan a defender la democracia y en algunos lugares tengamos alianzas estratégicas. Hay una caída en las preferencias de Morena y hay mucha gente que no se está manifestando", sentenció.

En su oportunidad, Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, coincidió con Moreira al señalar que la encuesta revela la necesidad de que los partidos de oposición vayan juntos a la elección de 2027.

"Yo creo que hay varias lecturas. La primera es que Morena perdió 30 puntos. Esa es la primera. Eso es importante. La segunda es: esto sólo deja clara una cosa: las oposiciones tenemos que ir juntas. De eso no debe caber ninguna duda", advirtió la priista.

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales Magdaleno, ratificó que, pese a la situación que revela esa encuesta, MC se mantendrá firme en su propósito de competir solo en las elecciones de 2027.