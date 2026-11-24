¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

AQUILA, Mich.- La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán, lleva ya cuatro días ininterrumpidos de ataques armados, perpetrados por una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El comando presuntamente es respaldado por habitantes de la localidad de Huizontla, municipio de Chinicuila, donde les facilitan vivienda, alimento y protección.

Un video confirma que la célula criminal del CJNG que opera en Chinicuila, cuenta con el apoyo y la protección de la base social.

En las imágenes, recién grabadas hace una semana, un hombre de origen colombiano es regañado por una mujer que se dice la encargada de una propiedad que le prestan al grupo criminal del CJNG, liderado por un jefe de plaza apodado Delta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mujer reprocha al sicario que la vivienda que les prestó para que pernoctaran, se encuentra en malas condiciones y saqueada.

Los informes también confirman, que en Huizontla, el CJNG colocó dos plumas de acceso para controlar quién entra y sale de la comunidad, filtros que instalaron en conjunto con la Policía Municipal de Chinicuila, que también les da protección.