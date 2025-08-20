logo pulso
Pemex reconoce asalto en plataforma petrolera de Campeche

Se registró el robo de equipos de respiración autónoma tras asalto de piratas

Por El Universal

Agosto 20, 2025 10:04 a.m.
A
Después del asalto de parte de piratas a su plataforma petrolera Akal-R, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció el robo de 50 equipos de respiración autónoma, aparatos destinados a bomberos, rescatistas y trabajadores que desarrollen sus actividades en lugares con poco oxígeno.

A través de un comunicado, detalló que el hecho pasó la noche del lunes alrededor de las 22:00 horas, donde no hubo heridos, más si tres empleados con crisis nerviosa.

A pesar de que la Secretaría de Marina (Semar) activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, "no fue posible localizar a las personas que sustrajeron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma".

Finalmente, denunció el hurto ante la Fiscalía General de la República (FGR), y con la Secretaría de Marina reforzó la seguridad y vigilancia.

