Pemex reconoce asalto en plataforma petrolera de Campeche
Se registró el robo de equipos de respiración autónoma tras asalto de piratas
Después del asalto de parte de piratas a su plataforma petrolera Akal-R, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció el robo de 50 equipos de respiración autónoma, aparatos destinados a bomberos, rescatistas y trabajadores que desarrollen sus actividades en lugares con poco oxígeno.
A través de un comunicado, detalló que el hecho pasó la noche del lunes alrededor de las 22:00 horas, donde no hubo heridos, más si tres empleados con crisis nerviosa.
A pesar de que la Secretaría de Marina (Semar) activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, "no fue posible localizar a las personas que sustrajeron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma".
Finalmente, denunció el hurto ante la Fiscalía General de la República (FGR), y con la Secretaría de Marina reforzó la seguridad y vigilancia.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Pemex reconoce asalto en plataforma petrolera de Campeche
El Universal
Se registró el robo de equipos de respiración autónoma tras asalto de piratas
Explican anomalía que causó percance en el Tren Maya
PULSO
El director Óscar David Lozano Águila estuvo en la mañanera de este miércoles
Matan a cantante Ernesto Barajas
El Universal
El vocalista de Enigma Norteño fue abatido en Zapopan