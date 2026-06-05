Pemex vive su arranque de año más inseguro

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Ciudad de México.- La seguridad operativa en Petróleos Mexicanos (Pemex) ha empeorado tanto que en el primer trimestre de 2026 se reportó el crecimiento más alto en incidentes de seguridad graves desde que hay registro en sus reportes financieros y operativos, a partir de 2012.

"Durante el primer trimestre de 2026, el índice de frecuencia de eventos de seguridad de procesos Tier?1 (graves) se ubicó en 0.26 (eventos por cada millón de horas hombre trabajadas (MMhh), un incremento de 333% respecto al primer trimestre de 2025, 0.06 eventos", reconoció la petrolera en su reciente informe financiero.

El índice de frecuencia es el número de accidentes que expone Pemex con lesiones incapacitantes se refiere a los hechos por millones de horas-hombre (MMhh) de exposición al riesgo en el periodo considerado y un accidente incapacitante es un suceso repentino que produce una lesión orgánica, perturbación funcional o la muerte, inmediata o posterior, en ejercicio o con motivo de trabajo.

El registro de este año se ha incrementado debido a que Pemex ha enfrentado diversos problemas operativos como incendios, derrames y fugas de gas o vapor.

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Pemex explica que, en eventos muy graves, los análisis son conducidos por investigadores independientes, nacionales e internacionales, lo que fortalece la objetividad de evaluaciones.