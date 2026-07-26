Periodista recibe amenazas de muerte, denuncia

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OAXACA, Oax.- Tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el corresponsal de "Proceso" en Oaxaca, Pedro Matías Arrazola, sufrió amenazas a través de redes sociales, en las que aseguraban que sería el siguiente en ser asesinado.

Organizaciones sociales y organismos internacionales, así como Proceso, han exigido investigar las amenazas contra Pedro Matías, así como garantías de seguridad.

Posterior a estos hechos se emitieron medidas de protección para el periodista, con el seguimiento de dos agentes de la Fiscalía General de Oaxaca y rondines cerca de su vivienda por elementos de la policía estatal.

"Yo no me enteré [de las amenazas en su contra] hasta que me hablaron de Reporteros Sin Fronteras y después de la ONU, pero no le hice mucho caso (...) Tú sabes que lo de la bomba no divulgó ni nada de eso, porque digo, mejor bajo perfil y todo eso. Y este y ahora fue así. Yo no dije nada, pero empezaron en la radio y se empezaron a mover las cosas".

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Pedro Matías explicó que trató de no dar difusión a las amenazas porque en este momento lo importante es el asesinato de Alejandro Leyva y mantener la exigencia de justicia, y porque no quiere ser un distractor.

Sin embargo, expresó que le recomendaron no minimizar las amenazas en su contra, sobre todo en un contexto en el que se han agravado las agresiones contra periodistas.

Hace dos años, hombres no identificados lanzaron bombas molotov con clavos al interior de su vivienda, que por fortuna no causaron lesiones a su familia ni a él. Pero esa agresión obligó a ser extraído del país por poco más de seis meses, a fin de garantizar su seguridad. Pero hace 16 años también fue secuestrado y torturado.

"No, no estoy con miedo. ¿Sabes por qué? Porque soy creyente. Entonces sé que tengo una misión en esta vida y va a ser hasta que el día que me toque y cuando Dios lo decida", expresó.

El corresponsal de "Proceso" en Oaxaca presentó la denuncia por el delito de amenazas ante la Fiscalía General del Estado, y se inició el proceso para incorporarlo al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal.

"Si nos callamos, habrán logrado su propósito. Entonces, como una forma de reconocimiento a Alejandro Leyva, es seguir en la misma línea crítica. Ayer hablé con mi hijo, con mi mamá, mis hermanos y les dije que si cambio la línea no voy a ser yo, y me entendieron y me respetan, y digo: voy a seguir en lo mismo", afirmó.

Protestas

Familiares y amigos de Francisco Alejandro Leyva Aguilar protestaron durante el desfile de las delegaciones de la Guelaguetza para exigir justicia por su asesinato.

Con lonas, pancartas —también sobre el techo de una casa— y vestidos de negro, los manifestantes demandaron a la ciudadanía sumarse a su exigencia; además, expresaron que Oaxaca y el país viven una situación de terrorismo.

"Somos familia de Alejandro Leyva y lo único que pedimos es justicia para mi tío. Sabemos la situación que está viviendo el país. Somos solidarios con todo el país porque no es sólo Oaxaca, es todo el país. Por favor, únanse a nuestra causa. Sabemos qué situación vive cada familia en el norte, centro y el sur".