Pide Quiroz atraer caso de su esposo

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CIUDAD DE MÉXICO.- Grecia Quiroz García, alcaldesa de Uruapan, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga a la "brevedad" el caso del asesinato de su esposo Carlos Manzo, al considerar que es competencia federal por la participación del crimen organizado en el mismo.

Al no ser recibida por la fiscal Ernestina Godoy Ramos, a quien solicitó tener un acercamiento desde hace meses, la michoacana acudió este martes a la sede de la FGR en la Ciudad de México para realizar la petición formal.

"Hace algunos meses había solicitado a la fiscal Ernestina (Godoy) tener un acercamiento. Sin embargo, entiendo la serie de ocupaciones que tiene. A diez meses del asesinato de Carlos, creo yo que es muy importante que la Fiscalía General de la República sea quien atraiga el caso. No podemos fraccionar el tema de que una parte la esté investigando el estado de Michoacán y otra parte la FGR", mencionó.

Sobre lo dicho este martes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien rechazó recibirla porque no se reúne con aspirantes a una candidatura electoral, la alcaldesa respondió que el acercamiento que busca con la mandataria federal es como presidenta municipal y no como candidata porque, dijo, todavía no lo es.

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"Mi acercamiento con ella, más que nada, es en mi calidad de presidenta municipal sustituta, a lo cual creo que tengo el derecho de poder tener un acercamiento con ella para lo que sucede en Uruapan.

"En segunda, pues, en calidad de víctima directa por lo que le sucedió a Carlos. Y, pues, esa, más que nada, era la intención de tener un acercamiento con ella lejos del tema político, que creo no tiene por qué intervenir dentro de esta carpeta".

Grecia Quiroz afirmó que acude a la federación porque tiene confianza y espera que el caso de su esposo no se politice y que sea la FGR la que tenga los elementos para investigar.

"Hay que dejar claro que yo creo que la carpeta hasta este momento ya está cerrada. Prácticamente, el mismo fiscal lo ha comentado, que el tema de las detenciones, pues, ya llegaron a su punto. Entonces, creo yo que precisamente es momento de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso", enfatizó.

Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que corresponde a FGR determinar si atrae el caso del homicidio de Carlos Manzo, como lo ha solicitado Grecia Quiroz.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo explicó que "ella públicamente lo ha pedido, ya depende la Fiscalía General de la República y de los avances que tenga la Fiscalía estatal, ya tendrá que decidirlo la fiscal".

Y reconoció que "he tenido con ella conversación a través de mensajes. Ella ha pedido verme, pero como ya vienen los tiempos electorales ya no veo a alguien que quiera ser candidato a algo", declaró.