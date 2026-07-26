Piden justicia por migrantes muertos a manos del ICE

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con cartulinas con leyendas como "Aquí nadie quiso irse, quien se fue sueña con volver ¡vivo!", "Migrar para vivir, no para ser asesinados", "Nadie es ilegal en tierra robada", entre otras, organizaciones sociales y ciudadanos exigieron justicia por las 80 personas asesinadas por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los participantes realizaron la Jornada Nacional de Acción y Rendición de Cuentas en el Monumento a la Revolución, donde colocaron en el piso fotos de los migrantes fallecidos y difundieron información a través de folletos.

Entre las organizaciones convocantes estuvieron el Instituto para las Democrats Abroad, Colectivo Fuerza Comunitaria, Compas Beyond Border, Comunidad en Retorno, Conexión Migrante, Gringo Tax, Mujeres en Migración A.C., Otros Dreams en Acción, Red Nacional de Jornaleros y Somos Migrantes, entre otras.

El pasado 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante fiscalías de condados y estatales de la Unión Americana por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

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De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ocho denuncias fueron presentadas antes fiscalías estatales y 12 en las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.

Joan Sebastián y Lorenzo Salgado, casos recientes

Los casos más recientes de migrantes muertos en Estados Unidos a manos de miembros del ICE son los del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero y Lorenzo Salgado Araujo.

El primero era un joven de 26 años a quien un agente le disparó, en el estado de Maine el 13 de julio.

El segundo caso ocurrió en Texas el pasado 7 de julio cuando un elemento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas le disparó a Salgado Araujo, procedente de México y habitante de Estados Unidos desde hace 35 años, acción que causó su fallecimiento.

Según uno de sus hijos, de nombre Ronaldo Salgado, su papá trabajaba en el sector de la construcción para mantener a su madre, a sus dos hermanos y a él.