logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Piden a FGR atraer caso Carlos Manzo

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Piden a FGR atraer caso Carlos Manzo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias (independiente), acompañada de Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio de Carlos Manzo, acontecido el 1 de noviembre de 2025.

      Explicó que la solicitud es pertinente por la conexidad con hechos relacionados con delincuencia organizada, complejidad y trascendencia pública, y la necesidad de evitar la fragmentación de la investigación.

      "A fin de que se realice una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, con perspectiva de derechos humanos y libre de presiones o intereses ajenos a la justicia, que permita esclarecer integralmente los hechos e identificar y sancionar a quienes resulten responsables conforme a derecho", expresó en conferencia de prensa.

      Grecia Quiroz afirmó que detrás del homicidio de Carlos Manzo "hay una línea política que ya no se menciona; por lo que hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y la FGR atraiga la investigación del asesinato de su esposo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        ¿Cómo hacer transferencias desde la app de Banco Bienestar?
        ¿Cómo hacer transferencias desde la app de Banco Bienestar?

        ¿Cómo hacer transferencias desde la app de Banco Bienestar?

        SLP

        El Universal

        La app móvil requiere registro y validación para activar transferencias salientes.

        IMSS lanza modalidad 10 para afiliación voluntaria de independientes
        IMSS lanza modalidad 10 para afiliación voluntaria de independientes

        IMSS lanza modalidad 10 para afiliación voluntaria de independientes

        SLP

        AP

        Este esquema incluye cobertura en riesgos de trabajo, maternidad, retiro y acceso a créditos Infonavit.

        Diputados avalan en lo general Ley Antimemes
        Diputados avalan en lo general Ley Antimemes

        Diputados avalan en lo general "Ley Antimemes"

        SLP

        El Universal

        Organizaciones civiles alertan sobre riesgos de censura automatizada y afectación a la libertad de expresión.

        Ceci Flores y su hija, las primeras buscadoras certificadas
        Ceci Flores y su hija, las primeras buscadoras certificadas

        Ceci Flores y su hija, las primeras buscadoras certificadas

        SLP

        El Universal

        El CONOCER reconoce por primera vez la labor de familiares en la búsqueda de personas desaparecidas en México.