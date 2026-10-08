Piden a FGR atraer caso Carlos Manzo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias (independiente), acompañada de Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio de Carlos Manzo, acontecido el 1 de noviembre de 2025.

Explicó que la solicitud es pertinente por la conexidad con hechos relacionados con delincuencia organizada, complejidad y trascendencia pública, y la necesidad de evitar la fragmentación de la investigación.

"A fin de que se realice una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, con perspectiva de derechos humanos y libre de presiones o intereses ajenos a la justicia, que permita esclarecer integralmente los hechos e identificar y sancionar a quienes resulten responsables conforme a derecho", expresó en conferencia de prensa.

Grecia Quiroz afirmó que detrás del homicidio de Carlos Manzo "hay una línea política que ya no se menciona; por lo que hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y la FGR atraiga la investigación del asesinato de su esposo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí