Piden a FGR atraer caso Carlos Manzo
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CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Guadalupe Araceli Mendoza Arias (independiente), acompañada de Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del homicidio de Carlos Manzo, acontecido el 1 de noviembre de 2025.
Explicó que la solicitud es pertinente por la conexidad con hechos relacionados con delincuencia organizada, complejidad y trascendencia pública, y la necesidad de evitar la fragmentación de la investigación.
"A fin de que se realice una investigación exhaustiva, objetiva, independiente, con perspectiva de derechos humanos y libre de presiones o intereses ajenos a la justicia, que permita esclarecer integralmente los hechos e identificar y sancionar a quienes resulten responsables conforme a derecho", expresó en conferencia de prensa.
Grecia Quiroz afirmó que detrás del homicidio de Carlos Manzo "hay una línea política que ya no se menciona; por lo que hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y la FGR atraiga la investigación del asesinato de su esposo.
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