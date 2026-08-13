Piden a la FGR atraer asesinatos de periodistas

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CIUDAD DE MÉXICO.- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que federalice todos los casos de periodistas asesinados en México y exhortó a aumentar la coordinación entre las autoridades federales y estatales, así como fortalecer las medidas de protección para todos los periodistas en el marco del Mecanismo Federal de Protección de Defensores de Derechos Humanos

y Periodistas.

Además, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum no se haya pronunciado sobre la ola de asesinatos que se han registrado este año, la cual suma seis, cinco de los cuales se registraron en dos meses. Sin embargo, "su gobierno tampoco ha anunciado medidas específicas al respecto.

"A pesar de los numerosos llamados organizados a la justicia en los estados mexicanos donde fueron asesinados los periodistas, las autoridades gubernamentales no han respondido a las preocupaciones de periodistas locales y grupos defensores de la libertad de prensa sobre la persecución de periodistas en relación con su trabajo", lamentó.

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