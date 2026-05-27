Pierde Chichén Itzá 4 mdp al día por conflicto

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CHICHÉN ITZÁ, Yuc.- El cierre de la zona arqueológica de Chichén Itzá por el conflicto entre artesanos y autoridades deja pérdida de hasta 4 millones de pesos diarios, para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur del gobierno del Estado.

De acuerdo con autoridades federales y estatales, en promedio, a Chichén Itzá ingresan cerca de 9 mil visitantes al día.

El director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, insistió en que no habrá marcha atrás en el cierre del antiguo acceso y reiteró que las autoridades buscan avanzar mediante el diálogo y acuerdos con los grupos inconformes.

Tras asegurar que no habrá desalojos, Vázquez señaló que las negociaciones continúan y confió en que más artesanos -además de los 262 que ya aceptaron- se integrarán al nuevo esquema.

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Explicó que los vendedores que anteriormente se colocaban desde el viejo acceso hasta el Castillo de Kukulkán recibieron la propuesta de reubicarse ahora desde el nuevo ingreso hasta las inmediaciones del Cenote Sagrado, todo bajo un censo levantado en 2025, donde además quedó establecido que no se permitirá el ingreso de nuevos vendedores.